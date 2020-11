Međimurje ima titulu Europske regije sporta: Prvi u Hrvatskoj

Na sjeveru Hrvatske mnogo se ulaže u sport, iz tog su 'bazena' stigli mnogi hrvatski reprezentativci na raznim područjima, a sad je Međimurska županija dobila veliku titulu

<p>Međimurska županija prva je u Hrvatskoj nositeljica titule Europske regije sporta, i to za 2022. godinu, rekao je u petak na konferenciji za novinare župan <strong>Matija Posavec</strong>. Posavec je istaknuo kako je to velik i važan trenutak za Međimurje, regiju površine 730 četvornih kilometara u kojoj djeluje više od 400 udruga i više od 15.000 registriranih sportaša.</p><p>- Zadovoljstvo je što smo dobili priliku predstaviti našu županiju kao regiju koja živi sport, kao regiju koja vrednuje uspjehe svojih sportaša - rekao je župan.Izrazio je zahvalnost i poštovanje svim volonterima, sportašima i sportskim udrugama za rad i predanost, uz poruku da bez njih taj naslov ne bi osvojili.</p><p>Međimurski je župan istaknuo i kako <strong>Međimurje</strong> ima 6000 registriranih nogometaša i više od 70 aktivnih nogometnih klubova. Uza svu sudačku i trenersku organizaciju, rekao je, dolazi se do podatka da na svakog 18. stanovnika Međimurja dolazi jedan nogometaš.</p><p>- Rijetko gdje u svijetu, a ne samo u Europi, pa i u puno nogometnijim zemljama, imamo takav podatak - istaknuo je Posavec.</p><p>Govoreći o infrastrukturi, podsjetio je da sve općine i gradovi predano i mnogo ulažu u sport i sportsku infrastrukturu, što sa sobom donosi i rezultate. Predsjednik Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije <strong>Mato Kljajić </strong>je rekao da je sport u županiji dobio veliko priznanje.</p><p>- Uspjeli smo ljudima u Europi prikazati i prezentirati da je Međimurje sportsko i da živi sportski”, istaknuo je Kljajić te dodao da su na to ponosni i trude se da i dalje bude tako.Rekao je da to priznanje nije rezultat rada „od jučer i danas - nego rada svih sportaša i udruga desetljećima. Dodao je i da se gotovo jedna trećina Međimuraca bavi nekom vrstom sporta.</p><p>Od ideje do realizacije prošla je godina dana, dodao je dopredsjednik Zajednice Mario Vukoja i podsjetio da su se prijavili zahvaljujući potpori Međimurske županije, koja je ideju prepoznala kao kvalitetnu.</p>