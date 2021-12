Hrvatska će u finalu Davis Cupa igrati protiv Rusije! Rusi su se bez većih problema obračunali s Nijemcima i osigurali svoje mjesto u nedjeljnom finalu.

U prvom je meču Andrej Rubljov slavio protiv Dominica Koepfera sa 6-4, 6-0, a kasnije je Danil Medvjedev s 6-4, 6-4 dobio Jana-Lennarda Struffa tako da parovi uopće nisu ni izlazili na teren.

Nakon što je na završnici Davis Cupa gubio od Lopeza, a set su mu uzeli Ymer pa čak i Quiroz, Rubljov je napokon prikazao tenis koji ga je i doveo do petog mjesta na ATP ljestvici. Koepferu nije dopustio niti jednu break loptu, dok je sam iskoristio baš sve što mu je ponudio Nijemac (4/4) te prvi set zaključio sa 6-4, dok u drugom Nijemcu nije dopustio nijedan gem.

Velikih šansi nije imao niti Struff kojemu je Medvjedev u prvom setu oduzeo servis taman uoči servisa za set (5-4), dok je u drugom setu napravio to nešto ranije (pri rezultatu 2-2). Medvjedev je u cijelom meču ponudio protivniku tek jednu break loptu, a to je bilo na servisu za meč kada je Struff osvojio poen na 30-30, no drugi reket svijeta je s tri uzastopna poena došao do pobjede kojom je svoju reprezentaciju plasirao u nedjeljni finale s Hrvatskom.

Ruski izbornik vjerojatno neće mijenjati pobjedničku formulu tako da u prvom meču protiv Borne Goje možemo očekivati Rubljova, dok će na drugog tenisača svijeta - Marin Čilić.