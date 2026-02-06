MEGAGALERIJA Pogledajte fotke s otvaranja Olimpijskih igara!

Scenski nastupi, Mariah Carey, povijest, umjetnost, moda. Sve to je objedinilo otvaranje Olimpijskih igara 2026. Održat će se od 6. do 22. veljače u Milanu i Cortini d'Ampezzo
Kotlove su olimpijskim plamenom upalili Alberto Tomba i Deborah Compagnoni u Milanu te Sofia Giggia u Cortini.
Hrvatsku su zastavu nosili Valentina Aščić i Matija Legović
Hrvatsku će predstavljati 14 sportaša i sportašica na Igrama
Zrinka Ljutić, Leona Popović, Pia Vučinić, Samuel Kolega, Istok Rodeš, Filip Zubčić, Tena Hadžić, Ema Sobol, Marko Skender, Matija Legović, Anika Kožica, Krešimir Crnković, Valentina Aščić, Katarina Burić naši su predstavnici
Zbog jedinstvenog formata Igara 2026 (parade sportaša održavaju se istovremeno na više lokacija), Hrvatska je imala dva stjegonoše, po jednog za svaku od ključnih ceremonija
A predstavile su se i ostale nacije koje nastupaju na Igrama
Valja naglasiti da su veliki pljesak dobili Ukrajinci, kao i Talijani koji su zatvorili defile
