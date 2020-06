'Meksički Messi' debitirao s 15: Sine, nemoj se sad uobraziti...

Luka Romero je Argentinac, rođen u Meksiku, a igra u Španjolskoj, za Mallorcu. Sa 15 godina i 230 dana zaigrao je u La Ligi, protiv Reala! Najmlađi debitant u povijesti Primere srušio je rekord star 80 godina

<p>Mladi veznjak Mallorce, Argentinac rođen u Meksiku - <strong>Luka Romero</strong>, postao je u srijedu najmlađi igrač u povijesti koji je zaigrao utakmicu u La Ligi sa 15 godina, sedam mjeseci i šest dana!</p><p>U debiju iz snova protiv Real Madrida, Romero je ušao u igru u 84. minuti umjesto <strong>Iddrisa Babe</strong>.</p><p>Sa 15 godina i 230 dana Romero je tako srušio rekord kojeg je prije njega držao <strong>Francisco Bao Rodriguez "Sanson"</strong> i to više od 80 godina jer on je svoj debi u La Ligi imao u dresu Celte iz Viga 31. prosinca davne 1939., sa 15 godina i 255 dana starosti.</p><p><strong>VIDEO: POGLEDAJTE KAKO DRIBLA LUKA ROMERO</strong></p><p>- On je ljevak, brz je, pametan, razigran, konkurentan. To je prototip argentinske desetke. Primijetili smo ga kad je imao 12, ali ga nismo htjeli gurnuti prerano jer se treba brinuti za njega - izjavio je pomoćni trener Mallorce <strong>Dani Pendin</strong>.</p><p>- Gledali smo ga kako igra, radio je nevjerojatne stvari s loptom za svoju dob, no fizički nije u potpunosti narastao i mogao je imati problema počne li igrati s igračima prve lige prerano - dodao je Pendin.</p><p>- Danas kad ga gledamo, kad vidimo njegova stopala, njegovo tijelo, vidimo da se počeo formirati. A činjenica da mu je otac nogometaš, pomaže mu puno - zaključio je pomoćni trener Mallorce.</p><p>Rođen 18. studenog 2004. u Durangu u Meksiku, Luka Romero ima tri državljanstva - meksičko, argentinsko i španjolsko. Meksičko zahvaljujući svom ocu koji je bio profesionalni nogometaš u Meksiku, argentinsko zahvaljujući nacionalnosti svojih roditelja i španjolsko jer je u Španjolsku stigao vrlo rano 2007.</p><p>Odigrao je jednu utakmicu s argentinskom mladom reprezentacijom U17 s kojom je trebao sudjelovati na turniru u Francuskoj.</p><p>- Poslali smo mu poruku, odgovorio je kad je nakon utakmice ušao u autobus. Čestitke i upozorenje da ostane čvrsto s nogama na zemlji, baš kao što je to činio do sada - kaže Lukin otac.</p><p>Romero je počeo igrati nogomet u Sant Jordiju, blizu Ibize gdje su ga primijetili ljudi iz Mallorce kojoj se priključio 2015., u dobi od deset godina.</p><p>- Čut ćemo se čim bude u miru, nasamo i sa dovoljno vremena da popričamo. Takav talent u rukama takvih trenera kao što ih ima Mallorca... To je nogometno blago. Ali mora ostati vrijedan, skroman i svjestan da je pred njim još jako puno učenja da bi napravio karijeru, a san snova bio bi da zaigra i za seniorsku reprezentaciju Argentine! - zaključio je tata Romero,</p>