Mektić i Krajicek osvojili titulu

Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajicek osvojili su ATP turnir parova iz Serije 500 u Tokiju nakon što su finalnom srazu nadjačali druge nositelje Francuze Thea Arribagea i Albana Olivettija s 7-6 (5), 5-7, 10-6. Mektić i Krajicek su u polufinalu izbacili prvopostavljene Talijane Simone Bolellija i Andreu Vavassorija.

Bio je ovo njihov četvrti zajednički nastup u finalima na ATP Touru, te drugi zajednički naslov nakon titule u Delray Beachu ove godine. Hrvat i Amerikanac su bili četvrti nositelji u Tokiju.