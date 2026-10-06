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U TOKIJU

Mektić i Krajicek osvojili titulu

Piše HINA,
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Mektić i Krajicek osvojili titulu
Varaždin: Davis cup, parovi, Mate Pavi? i Nikola Mekti? - August Holmgren i Johannes Ingildsen | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Bio je ovo njihov četvrti zajednički nastup u finalima na ATP Touru, te drugi zajednički naslov nakon titule u Delray Beachu ove godine

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Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajicek osvojili su ATP turnir parova iz Serije 500 u Tokiju nakon što su finalnom srazu nadjačali druge nositelje Francuze Thea Arribagea i Albana Olivettija s 7-6 (5), 5-7, 10-6. Mektić i Krajicek su u polufinalu izbacili prvopostavljene Talijane Simone Bolellija i Andreu Vavassorija.

Bio je ovo njihov četvrti zajednički nastup u finalima na ATP Touru, te drugi zajednički naslov nakon titule u Delray Beachu ove godine. Hrvat i Amerikanac su bili četvrti nositelji u Tokiju. 

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