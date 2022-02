Nikola Mektić (33) i Mate Pavić (28) su prije godinu dana udružili snage i u svega nekoliko mjeseci pokorili teniski svijet. Ugnijezdili su se na prvoj poziciji ATP ljestvice, osvojili devet naslova od čega Wimbledon i njima najdraže olimpijsko zlato.

Bila je to nevjerojatna dominacija hrvatskog dvojca, ali kako je 2021. godina prolazila, njihova snaga je kopnjela. Veliki broj turnira, treninga i putovanja ipak je ostavio traga na njima pa su se redali i neki neočekivani porazi. Godinu su otvorili porazom od Kyrgiosa i Kokkinakisa u drugom kolu Australian Opena. No, nije ih to poremetilo.

Povukli su se u osamu i počeli 'brusiti' svoje rekete kako bi se što prije vratili na pobjedničke staze. Nikola i Mate su nekoliko dana proveli i u Beogradu gdje su trenirali s Novakom Đokovićem u njegovoj akademiji. Tom prilikom gostovali su na podcastu Wish&Go.

Pričali su u svojim karijerama, uspjesima, trofejima, ali i događaju koji je obilježio teniski siječanj. Australsku dramu Novaka Đokovića. Po dolasku u Australiju tamošnje vlasti oduzele su mu vizu, nekoliko dana proveo je u hotelu za izbjeglice da bi ga potom sud oslobodio. Na kraju je uslijedila deportacija.

- To je loša stvar za tenis. Toliko su se nekorektno i degutantno odnosili prema njemu, ipak je Novak to što je. Na stranu priča o cjepivu, ali taj način na koji su se oni odnosili je loš - rekao je Mate Pavić.

Hrvatski par je u jako dobrim odnosima s najboljim svjetskim tenisačem pa su odmah stali uz njega. No, kako oni smatraju, izostala je podrška zvučnijih imena.

- Mi smo ga podržali, naša podrška neće napraviti neku razliku, ali mislim da je nedostajalo podrške tenisača. Naročito od tenisača malo jačih, boljih, zvučnijih imena.

Također, kritizirali su i ATP koji se nije danima oglašavao nakon što su australske vlasti oduzele vizu Novaku Đokoviću. Oglasili su se tek nakon što mu je sud vratio vizu pa nakon deportacije.

- Možemo se mi slagati ili ne slagat s njegovim stavovima, ali cijela ta drama, način na koji su se odnosili prema njemu nije bio korektan. Jedan ATP koji je tu radi igrača, koji bi trebao zaštititi igrače, nije napravio apsolutno ništa - složni su Mektić i Pavić.

Ipak, oko nečeg nisu složni. Mate Pavić veliki je navijač Hajduka i u već nekoliko navrata je kazao kako mu je životni san da Splićani opet osvoje naslov prvaka, dok Mektić navija za Dinamo. Hajduk je ove sezone nikad bliže najvećem snu. U Splitu vlada velika euforija, a na valu te euforije stigao je i Nikola Kalinić. Navijači su doslovno eksplodirali. Dinamo bježi pet bodova, ali optimizam je nikad veći. Svi se nadaju kako je uz Marka Livaju i Nikolu Kalinića ovo napokon ta godina i da Hajduk može do naslova nakon 17 godina.

Pavićevo mišljenje se zna, ali što kaže Nikola, rođeni Zagrepčanin?

- Ne navijam za Hajduk, navijam za Dinamo, ali nisam ja neki okorjeli nogometni navijač. Stvarno bih volio doživjeti u svom životu da Hajduk jednom osvoji prvenstvo, jer će to biti jako smiješno - rekao je Mektić, pogledao Matu pa puknuo od smijeha.

Otkrio je i razlog zašto želi da Hajduk bude prvak. Pa malo i bocnuo Splićane

- Zato navijam da osvoje. Ne znam koliko ću dugo živjeti - kazao je hrvatski tenisač.