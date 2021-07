Među hrvatskom olimpijskom delegacijom oni su jedni od najveći favorita za medalju. Ma, čemu skrivanje, za zlato! Uostalom, kada je netko ove godine dobije 48 mečeva od 53, a zadnji je vrijedio i Wimbledona, onda ni ne može biti drugačije.

Nikola Mektić i Mate Pavić, tjedan dana nakon najvećeg trijumfa u karijeri, koliko toliko odmornii i svježi odletjeli su za Tokio.

- Već i tijekom sezone mislim da smo već potvrdili našu kvalitetu sa svim ovim rezultatima dosad, tako da... Da, dolazimo tamo kao jedni od favorita i nadam se samo da možemo ponoviti igre koje smo pružali zadnjih mjeseci - rekao je Pavić, prenosi HRT.

- Zbog samopouzdanja smo i osvojili Wimbledon. Pritisak je uvijek tu, ali mislim da je bez pritiska zapravo nemoguće, nemoguće je ne osjećati odgovornost i pritisak, naravno da osjećamo i nadam se da ćemo odigrati dobro - poručio je Mektić.

Društvo su im u zračnoj luci pravili vaterpolisti, također jedni od favorita za olimpijsku kolajnu.

- Mi se nikada nismo razbacivali obećanjima, nekim ludim najavama, ali jedno mogu obećati. To da ćemo se boriti, kako se kaže, do zadnje kapi krvi. To vam mogu obećati kao izbornik, kao čovjek koji je na čelu ovih predivnih momaka i mojih suradnika. Mogu obećati da ćemo s ponosom i velikim srcem predstavljati našu državu na najvećem sportskom natjecanju na svijetu - poručio je izbornik Ivica Tucak.