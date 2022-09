Mektić: Potpisali bismo da Mate i ja odlučujemo protiv Talijana

Odbrojavaju se posljednji sati do prvog nastupa hrvatske reprezentacije u prvom krugu završnice Davis Cupa u Bologni. U srijedu (15 sati) suparnik će biti Italija, koja je s Jannikom Sinnerom (11. na ATP listi) i Matteom Berrettinijem (15.) glavni favorit turnira, no to dakako ne znači da će rasplet biti prema željama domaćeg sastava. Pogotovo ako će odluka pasti u okršaju parova, u kojem Hrvatska ima na raspolaganju četvrti par svijeta po ovogodišnjim rezultatima, Nikolu Mektića i Matu Pavića. Uostalom, prošle je godine u Torinu Hrvatska slavila protiv istog suparnika u četvrtfinalu osvojivši bod u paru, a svakako treba podsjetiti da su Mektić i Pavić lani u završnici Davis Cupa imali sve četiri pobjede, i to sve četiri bez izgubljena seta.

- Parovi u ovom sustavu Davis Cupa imaju veliki učinak jer se osim tog meča igraju još samo dva pojedinačna. Na temelju iskustva iz prošle godine naravno da se možemo nadati da bi parovi mogli biti presudni - kaže Nikola Mektić.

- S obzirom na sastav kojim raspolažu Talijani, odnosno pojedinačni plasman na ATP listi njihove dvojice najboljih igrača, sigurno bismo potpisali da se u meč parova uđe s rezultatom 1-1. Nadam se da ćemo mi odlučivati.

Ne bude li iznenađenja, za Talijane bi u paru trebali igrati Simone Bolelli i Fabio Fognini, dvojac koji je naš tandem ove godine svladao u polufinalu turnira iz serije ATP Masters 1000 u Rimu.

- Da, bili smo bolji od njih. Bio je to težak meč, igralo se vrlo kasno. Dobar su tim, uigrani su. Fognini ranije nije igrao toliko u paru, ali ove sezone igraju stalno zajedno. To je najlogičniji izbor u njihovom slučaju, a ako dođe do toga, očekujem vrlo težak meč.

U skupini u Bologni su još Švedska i Argentina, koji su nastup počeli u utorak, pobjedom Šveđana 2-1. Hrvatska će protiv Švedske igrati u četvrtak, protiv Argentine u subotu, a plasman na završnicu u Malagi izborit će dvije najbolje reprezentacije.

