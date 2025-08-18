Melnjak o incidentu: Ono na kraju je znak. Možda bih i ja to napravio da sam bio na tribini...

Osvježenja u momčadi bila su dobra, grizli smo, sve je bilo dobro osim tih zadnjih dvadesetak metara kad nismo bili pravi. Cijeli početak sezone je isti, nikako da otvorimo suparnika, ali sve smo to nadoknadili u drugom poluvremenu, rekao je bočni Hajduka Dario Melnjak nakon što su Splićani u 3. kolu HNL-a pobijedili Slaven Belupo 3-0 i bodovno se poravnali s Dinamom na vrhu.

Melnjak je suigrače poveo s kapetanskom vrpcom do ruke iako je do "jučer" bio pričuva.

- Nikome nije lako biti na klupi. Tko kaže da je lako, laže. Konkurencija je tu da nas čini boljima, pa da oni koji uđu s klupe daju doprinos.

Hajduk je dugo lomio Slaven.

- Ne znam kako je izgledalo na tribinama, ali na terenu je bilo doro. Suparnik zna biti dobar, trener inzistira na modernom nogometu, ali barem ja nisam osjetio da smo imali problema.

Atmosfera na tribinama na početku je bila neuobičajena za Poljud. Na kraju sramotna, kada je Torcida igrače zasula bakljama.

- Zasluženo, opravdano, ovo na kraju je jedan znak... Možda bih i ja to napravio da sam bio na tribini.... Opet je lijepo da smo dobili pljesak s istoka i zapada, ljudi vide da se trudimo. Mene i cijelu momčad je sramota što smo ispali u četvrtak.

Hoće li vam sjever oprostiti?

- Ljudi su predivni, uvijek nam oproste, mi moramo biti bolji svaki tjedan, počevši od Osijeka. Čeka nas super teren, super ambijent, uživamo igrati na takvom stadionu i očekujem dobru utakmicu - zaključio je Melnjak.