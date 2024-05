Melnjak se vratio nakon sedam mjeseci: Ova sredina začarana je 20 godina, sada je kraj tome

Nakon gotovo sedam mjeseci Dario Melnjak vratio se na travnjak. U pobjedi Hajduka protiv Gorice 2-1 odigrao je 20-ak minuta.

- Mislio sam da će biti drugačiji osjećaj, ali ovih 20 minuta je bilo nekoliko akcija, dobar osjećaj, pobjeda...

Gledatelji su vas dočekali velikim pljeskom.

- Oni svakoga podržavaju, lijepo je to bilo doživjeti, volio bih da ovo bude novi početak.

Susret 26. kola SuperSport HNL-a između Hajduka i Slaven Belupo | Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Kako ocjenjujete sezonu?

- Volio bih da je bilo manje ozlijeđenih i pehova, a imali smo dosta šansi unatoč tome.

Dosta je kritike na račun liječničke službe.

- Moram zahvaliti Nikoli Šariću i Šimi Veršiću, oni su me vodili od prvoga dana, smirivali me kad sam ja želio nešto više, jačali kad bih ja malo potonuo. Super se radi, hvala im na tome, a puno je razloga zbog kojih se ovo sve dogodilo i što se događa. To je jedan od najvećih razloga zbog čega je ova sredina začarana već 20 godina, ali mislim da je tome došao kraj.

Split: Utakmica HNK Hajduk - HNK Gorica u 35. kolu Prve HNL | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Koliko vam ovo znači za sljedeću sezonu?

- Nije bilo lova na rezultat, ali želio sam završtiti oporavak u ovoj sezoni i krenuti u novu normalno. Nadam se da će tako biti i sljedećeg tjedna. Prvi dio oporavka bio je dobar, bio sam miran, ali nekako nas je presjekla prva utakimica proljeća. Sami smo tužni i razočarani, kako ne bismo bili i ostali. Vjerujemo u novu energiju, da je u sljedećoj sezoni pred nama puno bolje razdoblje. Puno smo naučili u ove tri sezone.

Veliki pljesak navijača za svaki potez dobivao je mladi Luka Jurak (18), čije je dodavanje gurnulo Pukštasa prema golu.

- Za mene je ovo ogromno iskustvo i sigurno neopisiv osjećaj, debitirati pred našim navijačima na Poljudu... Svakako je ovo i motivacija za nastaviti dalje. Da mi je netko prije nekoliko godina rekao da ću igrati pred 10.000 ljudi na Poljudu s Brekalom i Perišićem, ne znam što bih mu odgovorio, mislio bih da nije baš normalan.

Split: Utakmica HNK Hajduk - HNK Gorica u 35. kolu Prve HNL | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nekako ste iznenada iskočili u prvi plan.

- Sezona iz snova, ne znam kako je objasniti, ali se nadam da je ovo tek početak, samo jako nastavljamo dalje...