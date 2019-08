Melnjaka žele svi: Bešiktaš i Fenerbahče ozbiljno zagrizli

Iza Darija Melnjaka (26) sezona je iz snova. Prešao je prošle godine u Rizespor gdje je fascinirao sve svojim sjajnim igrama, Izbornik Zlatko Dalić ee to prepoznao i pozvao ga u reprezentaciju, a njegovu kvalitetu su bome prepoznali i ostali klubovi u Turskoj. Nakon Bešiktaša koji je pokazao ogroman interes, Darija sada želi dovesti i Fenerbahče.

Fener ozbiljno traži igrača za poziciju lijevog beka, a u na papiru su zacrtali samo dva imena. Našeg Melnjaka i Turčina Umuta Berasa iz Bursaspora.

Njegova karijera je krenula uzlaznom putanjom u siječnju ove godine kada je iz Domžala otišao u Rizespor, vrlo brzo preuzeo vlast na lijevom boku, a sad bi mogao prijeći i u turskog velikana. Prošle sezone je odigra 16 utakmica, zabio četiri gola i dva puta asistirao.

Karijeru je započeo u Nedeljancu, gdje je zajedno igrao nogomet i odrastao s rođakom Markom Rogom. No za razliku od rođe, on je do ozbiljnije nogometne karijere morao ići okolnim putem. Prvo je otišao u Zelinu pa u Slaven Belupo, Lokeren, Neftči. U Domžalama je dobio pravu priliku kakvu i zaslužuje, što mu se isplatilo i utjecalo na njegovu nogometnu karijeru.

Pred Darijem su sada samo slatke brige, a to je u kojeg velikana otići. Bešiktaš ili Fenerbahče, zaista ne može bolje.