Obavijesti

Sport

Komentari 0
'HRVATSKI TIGAR'

Memorijal 'Branko Cikatić' u Zagrebu: Svi će moći vidjeti i njegov slavni pojas prvaka

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Memorijal 'Branko Cikatić' u Zagrebu: Svi će moći vidjeti i njegov slavni pojas prvaka
3
Foto: PRIVATNA ARHIVA

Poseban dio programa bit će projekcija dokumentarnog filma o Brankovu životu i karijeri, uz prikaz privatnih snimaka iz obiteljskog i sportskog života

Krajem sljedećeg mjeseca, točnije 29. rujna, u dvorani Sutinska vrela u Zagrebu bit će prvi K-1 Memorijalni kup "Hrvatski tigar Branko Cikatić". Ovaj je događaj, u organizaciji kluba KBK Tigar Cikatić i Hrvatskog kickboxing saveza, posebno emotivan za njegovu obitelj jer ove godine obilježavamo petu godišnjicu od Brankova odlaska i njegov 70. rođendan. 

Program uključuje cjelodnevne borbe juniora i seniora u K-1 disciplini, dok će finalne borbe i glavni večernji program Memorijala započeti u 19 sati.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Branko Cikatić, poznat i kao “Hrvatski tigar”, ostavio je neizbrisiv trag u povijesti borilačkih sportova. Kao prvi osvajač prestižnog K-1 Grand Prix turnira 1993. u Tokiju ušao je u legendu svjetskog kickboxinga. Iznenadio je sportsku javnost osvojivši turnir s 38 godina, nokautiravši protivnike u sve tri borbe, a u finalu je pobijedio velikog Ernesta Hoosta. Drži rekord kao najstariji osvajač K-1 Grand Prix titule, a na Memorijalu će, kao inspiracija mladim borcima i borkinjama, biti izložen i slavni pobjednički pojas apsolutnog svjetskog prvaka i trofej koje je Cikatić osvojio 1993. godine.

Poseban dio programa bit će projekcija dokumentarnog filma o Brankovu životu i karijeri, uz prikaz privatnih snimaka iz obiteljskog i sportskog života. Glazbeni dio obilježit će izvedba uživo pjesme “Oči tigrove” autora Zlatka ZE Radanovića, posvećene Branku Cikatiću.

Na turniru će se birati i nagraditi najbolji i najsrčaniji borac kupa, kojem će pripasti pehar prvog Memorijalnog K-1 kupa “Hrvatski tigar Branko Cikatić”.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Događaj će uveličati i brojni ugledni gosti, među kojima je i Brankov slavni trener Thom Harinck, njegovi suborci iz svjetski poznatog Chakuriki kluba, kao i osnivač K-1 turnira u Japanu, master Kazuyoshi Ishii, uz sportske legende i predstavnike borilačkih zajednica iz Hrvatske, Nizozemske, Japana, Njemačke i drugih zemalja.

- Pozivamo vas da nas podržite u obilježavanju ovog jedinstvenog sportskog događaja i očuvanju uspomene na Branka Cikatića - sportaša svjetskog formata, istinskog ambasadora Hrvatske u svijetu borilačkih sportova i čovjeka koji je svojim primjerom motivirao generacije mladih - izjavila je Brankova supruga, Ivana Cikatić. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Dinamovcu je propao transfer već drugi put
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Dinamovcu je propao transfer već drugi put

Posljednji su dani ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
UŽIVO Strani transferi: Jackson ide na posudbu u Bayern, Juve bi mogao zadržati Kolo Muanija
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Jackson ide na posudbu u Bayern, Juve bi mogao zadržati Kolo Muanija

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Otišao iz Hajduka sa 17, vratio se i postao ikona. Ovo su najbolji trenuci Livaje u Splitu
POLJUDSKI SLAVLJENIK

FOTO Otišao iz Hajduka sa 17, vratio se i postao ikona. Ovo su najbolji trenuci Livaje u Splitu

Marko Livaja je iz Hajduka otišao 2010. sa samo 17 godina, a u Split se vratio u veljači 2021. godine nakon čega je vratio trofeje u Split i postao ikona navijača.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025