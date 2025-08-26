Memorijal 'Branko Cikatić' u Zagrebu: Svi će moći vidjeti i njegov slavni pojas prvaka

Krajem sljedećeg mjeseca, točnije 29. rujna, u dvorani Sutinska vrela u Zagrebu bit će prvi K-1 Memorijalni kup "Hrvatski tigar Branko Cikatić". Ovaj je događaj, u organizaciji kluba KBK Tigar Cikatić i Hrvatskog kickboxing saveza, posebno emotivan za njegovu obitelj jer ove godine obilježavamo petu godišnjicu od Brankova odlaska i njegov 70. rođendan.

Program uključuje cjelodnevne borbe juniora i seniora u K-1 disciplini, dok će finalne borbe i glavni večernji program Memorijala započeti u 19 sati.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Branko Cikatić, poznat i kao “Hrvatski tigar”, ostavio je neizbrisiv trag u povijesti borilačkih sportova. Kao prvi osvajač prestižnog K-1 Grand Prix turnira 1993. u Tokiju ušao je u legendu svjetskog kickboxinga. Iznenadio je sportsku javnost osvojivši turnir s 38 godina, nokautiravši protivnike u sve tri borbe, a u finalu je pobijedio velikog Ernesta Hoosta. Drži rekord kao najstariji osvajač K-1 Grand Prix titule, a na Memorijalu će, kao inspiracija mladim borcima i borkinjama, biti izložen i slavni pobjednički pojas apsolutnog svjetskog prvaka i trofej koje je Cikatić osvojio 1993. godine.

Poseban dio programa bit će projekcija dokumentarnog filma o Brankovu životu i karijeri, uz prikaz privatnih snimaka iz obiteljskog i sportskog života. Glazbeni dio obilježit će izvedba uživo pjesme “Oči tigrove” autora Zlatka ZE Radanovića, posvećene Branku Cikatiću.

Na turniru će se birati i nagraditi najbolji i najsrčaniji borac kupa, kojem će pripasti pehar prvog Memorijalnog K-1 kupa “Hrvatski tigar Branko Cikatić”.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Događaj će uveličati i brojni ugledni gosti, među kojima je i Brankov slavni trener Thom Harinck, njegovi suborci iz svjetski poznatog Chakuriki kluba, kao i osnivač K-1 turnira u Japanu, master Kazuyoshi Ishii, uz sportske legende i predstavnike borilačkih zajednica iz Hrvatske, Nizozemske, Japana, Njemačke i drugih zemalja.

- Pozivamo vas da nas podržite u obilježavanju ovog jedinstvenog sportskog događaja i očuvanju uspomene na Branka Cikatića - sportaša svjetskog formata, istinskog ambasadora Hrvatske u svijetu borilačkih sportova i čovjeka koji je svojim primjerom motivirao generacije mladih - izjavila je Brankova supruga, Ivana Cikatić.