Menalo: Cilj Rijeke je prolazak ligaške faze Konferencijske lige

Dok u HNL-u imaju tek jednu pobjedu u osam kola i bilježe jedan od najlošijih ulazaka u prvenstvo u eri Damira Miškovića, Riječani se okreću Europi i prvom kolu Konferencijske lige protiv armenskog Noaha kod kojeg gostuju u četvrtak od 18.45 sati. Utakmicu je za službenu stranicu Rijeke najavio Luka Menalo.

- Drago mi je što ću s Rijekom drugi put igrati grupnu fazu europskog natjecanja. Očekivanja su najveća moguća, cilj je ići iz utakmice u utakmicu, postupno popravljati dojam koji je trenutno jako loš i, naravno, pritom skupljati bodove.

Bivši trener Dinama Sandro Perković trener je Noaha, a igraju Marin Jakoliš i Alen Grgić. Riječane će tako dočekati poznata imena.

- Noah ima nekoliko igrača s naših prostora, a poznajem i njihova trenera koji mi je svojedobno bio pomoćnik. U mladoj reprezentaciji BiH sa mnom je igrao Mulahusejnović, Zolotić je nastupao u Premijer ligi BiH, Grgić i Jakoliš u HNL-u, a s dvojicom igrača bio sam u Olimpiji... Zanimljiva su skupina internacionalaca i vidjet ćemo kako će izgledati - kazao je Menalo.

Rijeka: Prva utakmica drugog pretkola Lige prvaka, HNK Rijeka - FC Ludogorec | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Bez obzira na loš ulazak u sezonu, Menalo smatra da Rijeka može ući u eliminacijsku fazu.

- Ovaj novi format možda nam je još donekle nepoznat, ali cilj je prolazak ligaške faze. Da bismo to ostvarili, moramo biti bolji u svemu nego dosad. Kada se osvrnem unatrag, ona skupina s Napolijem, Real Sociedadom i AZ Alkmaarom bila je na razini Lige prvaka. Tada smo ostvarili dobar dojam s četiri boda i mogli smo biti zadovoljni.