Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAJAVIO NOAH

Menalo: Cilj Rijeke je prolazak ligaške faze Konferencijske lige

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Menalo: Cilj Rijeke je prolazak ligaške faze Konferencijske lige
Split: Hajduk i Rijeka sastali su se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Noah ima nekoliko igrača s naših prostora, a poznajem i njihova trenera koji mi je svojedobno bio pomoćnik, rekao je igrač Rijeke

Dok u HNL-u imaju tek jednu pobjedu u osam kola i bilježe jedan od najlošijih ulazaka u prvenstvo u eri Damira Miškovića, Riječani se okreću Europi i prvom kolu Konferencijske lige protiv armenskog Noaha kod kojeg gostuju u četvrtak od 18.45 sati. Utakmicu je za službenu stranicu Rijeke najavio Luka Menalo.

Pokretanje videa...

Sažetak Rijeka - Istra 01:08
Sažetak Rijeka - Istra | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Drago mi je što ću s Rijekom drugi put igrati grupnu fazu europskog natjecanja. Očekivanja su najveća moguća, cilj je ići iz utakmice u utakmicu, postupno popravljati dojam koji je trenutno jako loš i, naravno, pritom skupljati bodove.

Bivši trener Dinama Sandro Perković trener je Noaha, a igraju Marin Jakoliš i Alen Grgić. Riječane će tako dočekati poznata imena.

- Noah ima nekoliko igrača s naših prostora, a poznajem i njihova trenera koji mi je svojedobno bio pomoćnik. U mladoj reprezentaciji BiH sa mnom je igrao Mulahusejnović, Zolotić je nastupao u Premijer ligi BiH, Grgić i Jakoliš u HNL-u, a s dvojicom igrača bio sam u Olimpiji... Zanimljiva su skupina internacionalaca i vidjet ćemo kako će izgledati - kazao je Menalo.

Rijeka: Prva utakmica drugog pretkola Lige prvaka, HNK Rijeka - FC Ludogorec
Rijeka: Prva utakmica drugog pretkola Lige prvaka, HNK Rijeka - FC Ludogorec | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Bez obzira na loš ulazak u sezonu, Menalo smatra da Rijeka može ući u eliminacijsku fazu. 

- Ovaj novi format možda nam je još donekle nepoznat, ali cilj je prolazak ligaške faze. Da bismo to ostvarili, moramo biti bolji u svemu nego dosad. Kada se osvrnem unatrag, ona skupina s Napolijem, Real Sociedadom i AZ Alkmaarom bila je na razini Lige prvaka. Tada smo ostvarili dobar dojam s četiri boda i mogli smo biti zadovoljni.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'
JASMINA RUŠI PREDRASUDE

FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'

Jasmina Ibrahimović (25) radi kao novinarka na RTV-u Slon. Kaže kako je često diskriminiraju zbog onoga što radi jer je žena, ali je više onih koji je podržavaju
FOTO Svi biznisi Donne Vekić: Pokrenula vlastiti brend odjeće, svijeća, ulaže i u nekretnine...
POSLOVNO CARSTVO

FOTO Svi biznisi Donne Vekić: Pokrenula vlastiti brend odjeće, svijeća, ulaže i u nekretnine...

Donna Vekić primjer je moderne sportašice koja uspješno gradi karijeru i izvan sportskih arena. Osim poslovnih pothvata hrvatska tenisačica ulaže u zajednicu te se bavi humanitarnim radom
VIDEO Senzacionalan gol Oršića protiv Bayerna! Pogledajte ovu raketu i nemoćnog Neuera...
KAKAV MAJSTOR

VIDEO Senzacionalan gol Oršića protiv Bayerna! Pogledajte ovu raketu i nemoćnog Neuera...

Primio je loptu, stao na 20-ak metara i silovito je lansirao u desne rašlje. Manuel Neuer nije se ni bacio, jednostavno nije imalo smisla, ovu raketu ne bi obranio ni zajedno s pričuvnim golmanom Bayerna. Pafos je na kraju izgubio 5-1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025