Mercado u strahu: Ako udarim Lea, ne vraćam se u Argentinu

Obrambeni igrač Seville Gabriel Mercado imat će posebno težak zadatak u finalu kupa španjolske koji će se igrati u subotu na stadionu Atletica po imenu Wanda Metropolitano. Branič Seville će morati čuvati, po mnogima, najboljeg igrača u povijesti nogometa, Lea Messija koji je ujedno i njegov sunarodnjak.

Iako je čuvanje omalenog Argentinca uvijek težak zadatak, za Mercada će sada biti još teži jer, kako on sam kaže, ne smije biti grub prema Leu inače se neće smjeti vratiti nazad u Argentinu s obzirom na to da je Svjetsko prvenstvo sve bliže.

- Ako budem udarao Messija tijekom utakmice, neću se moći vratiti u Argentinu. Njega ne možete zaustaviti faulom. Napravite faul na njemu, ali on se odmah ustaje i nastavlja dalje jer samo želi igrati nogomet. Svima je teško kada igraju protiv Lea jer vas uništava s time što vrlo lako dođe do gol šanse - objasnio je Mercado kako je to čuvati Messija te dao svoje mišljenje oko vječite teme.

- Messi je najbolji igrač na svijetu bez ikakve sumnje. Pojavljuje se na svakom dijelu terena, zabija golove, izbacuje suigrače u stopostotne šanse. Imat ćemo jako puno posla u obrani kako bismo ga zaustavili, usudio bih se reći da moramo biti savršeni. Bit će to teška utakmica, ali mi sanjamo o osvajanju kupa i nitko nam taj san neće uzeti lako - zaključio je Mercado.

Mercado i njegova Sevilla su nedavno bili blizu da nanesu Kataloncima prvi poraz u sezoni, ali su prosuli vodstvo od dva gola razlike u jednoj minuti kada su Suarez i Messi zabili za konačnih 2-2. Messi je tu utakmicu započeo na klupi za rezervne igrače, ali Sevillino vodstvo 2-0 natjeralo je Valverdea da ipak ubaci Messija u igru u 58. minuti što se na kraju ispostavilo kao ključan potez za Barcelonu.

Ovo će biti treći susret ove dvije ekipe ove sezone. U prvom njihovom susretu odigranom u studenom prošle godine na Camp Nou Barcelona je bila uspješnija i zahvaljujući dvama golovima Paca Alcacera je došla do pobjede 2-1.

Sigurno je kako će Sevilla imati izuzetno težak zadatak u vidu čuvanja Messija koji je ove sezone u 49 odigranih utakmica zabijao 39 puta uz 16 podijeljenih asistencija, ali tu su i drugi igrači osim Lea koje će također biti izuzetno teško za čuvati.