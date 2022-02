Hrvatska tenisačica Petra Martić u srijedu je poražena u 2. kolu WTA turnira u Sankt Peterburgu od Belgijke Elise Mertens sa 4-6, 6-3, 2-6 u meču koji je trajao 2 sata i 15 minuta.

Martić je već u prvom gemu izgubila servis, a potom još jedan u petom. Ipak, u osmom gemu vraća izgubljeni servis, ali to nije bilo dovoljno da zaustavi Mertens koja je na svoj servis dobila prvi set sa 6-4.

U drugom setu Martić je uspjela pronaći svoju igru i u šestom gemu je oduzela servis protivnici iskoristivši treću break loptu. Imala je set loptu na servis protivnice koju nije iskoristila, ali je u sljedećem gemu dobila servis i set sa 6-3.

Na početku trećeg seta hrvatska igračica odmah dolazi do breaka, ali već u sjedećem gemu gubi servis. Belgijka dolazi do još jednog breaka u četvrtom gemu i vodstva 4-1. Nakon toga Martić više nije dobila priliku za break, već je još jednom izgubila servis i meč. Bio je to njihov treći međusobni dvoboj i sve ih je dobila Mertens.