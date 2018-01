'Mesar' Benett: Napravio faul za zatvor, a dobio samo - žuti!

Pobjedu Manchester Cityja na gostovanju kod Cardiff Cityja 2-0 zasjenila je gruba igra velškog sastava zbog koje je na poluvremenu u obranu igrača putem Twittera stao i Njemački nogometni savez (DFB).

Najgore je u sastavu Pepa Guardiole prošao njemački reprezentativac Leroy Sané kojeg je u smiraju prvog poluvremena brutalnim startom pokosio Joe Benett.

How was this tackle on Leroy Sane not a sending off. Close to GBH pic.twitter.com/TccxUDWNtF