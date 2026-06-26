Među švedskim navijačima pojavila se zastava na kojoj je pisalo 'Meatballs>sushi'
DOBRONAMJERNA ZAFRKANCIJA
Mesne okruglice bolje od sushija. Odlična gastronomska provokacija Šveđana
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Švedska i Japan su odigrali 1-1, što je Japance lansiralo na drugo mjesto, a Šveđane na vrh ljestvice najbolje trećeplasiranih. Iako je rezultata mirnodopski, na tribinama nije bilo tako.
June 26, 2026
Među švedskim navijačima pojavila se zastava na kojoj je pisalo 'Meatballs>sushi', sudar tradicionalnih jela dvije nacije. Švedske mesne okruglice svjetski su poznata hrana, isto kao i sushi.
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