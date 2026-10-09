Messi i Ronaldo napokon bi mogli zaigrati u istoj momčadi

Dvije legende i po mnogima dva najbolja nogometaša ikad Lionel Messi (39) i Cristiano Ronaldo (41) mogli bi se naći na istom terenu u dresu iste momčadi i to na događaju koji priprema bivši argentinski reprezentativac Carlos Tevez (42). Nekadašnji napadač želi okupiti nogometaše koji su obilježili njegovu karijeru, a među glavnim željama nalaze se upravo dvojica najvećih nogometnih imena posljednjih desetljeća. Oproštajni susret planiran je 19. prosinca na stadionu La Bombonera u Buenos Airesu.

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Prema pisanju argentinskih i španjolskih medija, Tevez nastoji osigurati dolazak obojice nogometnih velikana, no zasad nema službene potvrde njihova sudjelovanja. Organizatori još moraju dogovoriti pojedinosti s potencijalnim sudionicima. U međuvremenu je, prema navodima argentinskih medija, predsjednik Boca Juniorsa i argentinska legenda Juan Román Riquelme načelno odobrio održavanje događaja na kultnom stadionu.

Tevez s obojicom ima zajedničku nogometnu prošlost. S Ronaldom je dijelio svlačionicu Manchester Uniteda, čiji je član postao 2007. godine. U tom razdoblju osvojili su dva naslova engleskog prvaka, a 2008. godine slavili su i u Ligi prvaka nakon finala protiv Chelseaja. Govoreći ranije o mogućnosti Ronaldova dolaska, Tevez je poručio: "Ako dođe do toga, Ronalda ću osobno otići potražiti".

S Messijem je, s druge strane, nastupao u argentinskoj reprezentaciji. Zajedno su predstavljali svoju zemlju na svjetskim prvenstvima 2006. i 2010. godine, kao i na kontinentalnom natjecanju Copa América.

Nekadašnji argentinski napadač profesionalnu je karijeru zaključio 2022. godine. Od tada se posvetio trenerskom poslu, dok je organizaciju službene oproštajne utakmice ostavio za kasnije. Planirani događaj na La Bomboneri trebao bi mu omogućiti završno druženje s navijačima i bivšim suigračima.

Tijekom igračkih dana Tevez je nosio dresove Boca Juniorsa, Corinthiansa, West Hama, Manchester Uniteda, Manchester Cityja, Juventusa i Shanghai Shenhua. U trofejnu riznicu upisao je tri naslova prvaka Engleske, dva talijanska prvenstva, Ligu prvaka i Copu Libertadores.

Foto: Carl Recine

Boca Juniors zauzima posebno mjesto u njegovoj karijeri. U tom je klubu započeo profesionalni put, a tijekom godina vraćao se u Buenos Aires i ponovno zaigrao pred navijačima na La Bomboneri. Sudjelovanje Messija i Ronalda još je neizvjesno, no njihov eventualni zajednički nastup dao bi dodatnu težinu Tevezovu oproštaju.