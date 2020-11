Messi ili Diego? Za Argentince nema dileme. Maradona je Bog!

Na strani Lea Messija su brojke, no na strani Diega Armanda Maradone su emocije, Argentincima je on donio naslov Svjetskih prvaka, a to se nikad ne zaboravlja...

<p>"Messi? Ma kakav Messi, za nas Argentince samo je jedan nogometni Bog – Diego Armando Maradona"</p><p>Otprilike ovako su zvučali odgovori na pitanje ¨"Messi ili Diego" koje sam postavljao navijačima i kolegama novinarima iz Argentine tijekom Svjetskog prvenstva u Njemačkoj 2006. godine. I nisu to bili iznenađujući odgovori, jer Messi se tek probijao u svijetu nogometa, tek je odigrao svoju prvu sezonu u dresu Barcelone i debitirao za "Albiceleste".</p><p>No na isto pitanje i 2018. u Rusiji dobivao sam gotovo identične odgovore. Diego, Diego, Diego... i tek jedan ili dvojica od deset upitanih odgovorili bi Messi. Messija Argentinci obožavaju, ali ipak ne tako kao što su obožavali "malog zelenog".</p><p>- Messi je osvojio puno više s klubom, ali s reprezentacijom nije napravio ništa, za razliku od Diega koji je odveo reprezentaciju do naslova svjetskog prvaka 1986. godine – pojasnio nam je kolega Juan Ponzio i dodao:</p><p>- Svi mi koji smo se nogometom zarazili u osamdesetima obožavamo Diega, a ove nove, mlađe generacije sigurno će više voljeti Messija, s kojim su oni odrastali.</p><p>I doista je tako, potvrđuje to i Franco Cequeria kome smo isto pitanje postavili uoči ogleda Hrvatske i Argentine u Rusiji.</p><p>- Na strani Messija su brojke, a na strani Maradone emocije. Oni koji vole Messija kažu da Messi igra kao Maradona svaki tjedan, dok se Maradonine spektakularne predstave pamte zbog toga što su bile rijetke. No između Messija i Maradone ipak biram Maradonu, naravno, zbog Svjetskog prvenstva 1986. godine...</p><p>A to Svjetsko prvenstvo odigrano u Meksiku, kao i ono četiri godine kasnije u Italiji donijelo je Argentini dva velika finala sa Zapadnom Njemačkom, u Meksiku su slavili, u Italiji izgubili.... A velikog Diega su ta dva Mundiala, kao i igre u dresu Napolija digle na pijedestal s koga će ga biti teško ikad skinuti. Trebalo je izbliza doživjeti stampedo navijača u argentinskim dresovima na ruti kojom je trebao proći od automobila do stadiona u Berlinu, kao i ekstazu i suze kada im je mahnuo na izlasku iz automobila.</p><p>Što reći o njegovoj pojavi u press loži, kada smo se svi otimali ne bi li dobili izjavu, pa i potpis ili zajedničku fotografiju s velikim Diegom. No probiti se do njega pored tri reda zaštitara koji su ga čuvali bila je nemoguća misija.</p><p>- Die-go, Die-go... odjekivalo je stadionom, iako je veliki Diego sjedio sa slušalicama na ušima na komentatorskom mjestu. Što bi bilo da se spustio na teren...</p><p>U svijetu nogometa vječno je pitanje tko je najveći svih vremena, stario dvoje je li to Pele ili Maradona, mlađi je li to Messi ili Cristiano Ronaldo. Za Argentince dileme nema, za njih je nogometni Bog samo jedan, bio je to i zauvijek će to ostati - Diego Armando Maradona....</p>