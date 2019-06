Messi i 10 'panjeva': Dok Leo napada, suigrači mu spavaju...

Zabio je gol Paragvajcima, ali nije bilo dovoljno za pobjedu. Lionel Messi drugu utakmicu na Copa Américi htjet će što prije zaboraviti jer "gauči" su, nakon poraza od Kolumbije, remizirali 1-1 s Paragvajem i tako se doveli na rub ispadanja s kontinentalnog prvenstva.

Napadač Barcelone bio je najbolji pojedinac na terenu stadiona u Belo Horizonteu, ali protiv discipliniranih Paragvajaca koje vodi Eduardo Berizzo, bivši trener Seville i Athletic Bilbaa, nisu mogli do pobjede.

Štoviše, Paragvaj je bio konkretniji prema naprijed. Uputio je tri udarca više (10-7), promašio dvije velike prilike. Argentinci su imali gotovo 100 dodavanja više (474-380), ali sve je to bilo previše jalovo.

Društvenim mrežama već kolaju i snimke kako to izgleda kad Argentina napada.

U jednom napadu, na samom početku utakmice protiv Kolumbije, Argentinci stoje na rubnim dijelovima terena dok su protivnici zgusnuti na sredini. Nalikuje to na neobičnu formaciju 5-1-4.

And wonder why Messi's Argentina is getting whipped right ,left and centre.



Come on what formation is this?



5:1:4? TERRIBLE TACTICS pic.twitter.com/bUpTaCysCe