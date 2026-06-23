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KAKVA LJUBAVNA PRIČA

Messi nijedan rekord nije lovio kao nju! Spetljali se kao djeca

Lionel Messi i Antonela Roccuzzo poznaju se od djetinjstva, iz istog kvarta u Rosariju. Messi je još kao mali govorio prijateljima da je Antonela “najljepša djevojčica koju je ikad vidio”, a kasnije je priznao da je već tada znao da želi biti dio njenog života
Messi nijedan rekord nije lovio kao nju! Spetljali se kao djeca
Lionel Messi i Antonela Roccuzzo poznaju se od djetinjstva, iz istog kvarta u Rosariju. | Foto: Instagram/
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Lionel Messi i Antonela Roccuzzo poznaju se od djetinjstva, iz istog kvarta u Rosariju. | Foto: Instagram/
Komentari 41

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