U pauzi od klupskih obveza tijekom reprezentativne stanke Leo Messi (34) dao je veliki intervju za časopis France Football. To je njegov prvi veliki medijski istup nakon što je u kolovozu napustio Barcelonu poslije 21 godinu i potpisao za PSG.

A nije tako trebalo biti.

- Nisam to očekivao. Želio sam potpisati ugovor i nastaviti trenirati, mislio sam da je sve dogovoreno i da nedostaju samo moji inicijali. Ali kad sam došao u Barcelonu, rekli su mi da to više nije moguće, da ne mogu ostati i da trebam naći drugi klub jer Barcelona nije pronašla načina da produljimo ugovor - počeo je Lionel o problematičnoj situaciji na Camp Nouu.

- To mi je promijenilo planove, bilo je jako teško prihvatiti da se moramo seliti i da će dnevna rutina obitelji okrenuti naglavačke. Djeca su morala promijeniti škole i ići s nama u drugi grad. A bio sam odlučio završiti karijeru u Barceloni. Bilo je teško, ali prošli smo ovaj test zajedno. Puno toga prolazilo mi je kroz glavu, ali nisam imao izbora nego otići - nastavio je.

Od početka je bilo jasno da ga mogu platiti samo dva kluba, Manchester City i PSG. Francuzi su bili brži i konkretniji.

- Razmišljao sam o budućnosti i PSG je poslao ponudu. Bilo je i drugih, ali moram priznati da smo se brzo dogovorili. Nije bilo lako jer sam morao brzo naći klub, praktički preko noći. Svidio mi se projekt, ambicije kluba, kadar igrača, momčad... Sve te stvari pomogle su da dođe do dogovora. I nisam pogriješio.

Nekoliko tjedana prije potpisa za PSG družio se s Neymarom, Ángelom Di Maríjom i Leandrom Paredesom.

- Bilo mi je važno da su mi prijatelji tamo. Znao sam da ću doći u novu državu i početi iznova, oni su mi olakšali prilagodbu. Na Copi su me ispitivali kad ću im se pridružiti, ali sa zadrškom jer su znali da sam htio ostati u Barceloni. Iznenadio sam ih kad sam rekao da dolazim u Pariz.

Osvajao je sve što se da osvojiti s Barcelonom, a sad u francusku prijestolnicu želi donijeti uhati trofej. Ligu prvaka.

- To je san svih ljudi u klubu koji na tome rade godinama i bili su blizu (izgubili u finalu prošle godine, op.a.). Volio bih osvojiti Ligu prvaka kao što sam želio dok sam bio u Barceloni. To je jako teško natjecanje, ali mislim da ova skupina igrača ima oružje da to napravi.

Na jednoj stvari ipak trebaju poraditi.

- Možda je PSG u centru pozornosti, ali tu su i druge jake momčadi poput Chelseaja, Manchester Uniteda i Manchester Cityja, Real Madrida, Intera, Bayerna... Mi imamo sjajne pojedince, ali još moramo raditi na tome da postanemo momčad. Morate igrati kao momčad da osvajate titule, zbog toga smo korak iza svih tih klubova koji imaju više iskustva.

Leo je opet u užoj konkurenciji za osvajanje Zlatne lopte. Već ih ima šest, više no itko drugi. Osvojio je Copa Américu, ali ima žestoku konkurenciju u Jorginhu, dvostrukom europskom prvaku, te Robertu Lewandowskom.

- Ne osjećam se favoritom i nikad nisam volio govoriti o tome dok ne dođu rezultati. Bilo bi sjajno osvojiti još jednu, a izvanredno je što sam jedini sa šest. Nevjerojatno bi bilo uzeti i sedmu Zlatnu loptu. Ovo ljeto osvojio sam trofej koji je nedostajao, to je bio vrhunac. Bit ću jako sretan i zahvalan ako osvojim Ballon d'Or, ali ne želim razmišljati o tome.

Na pitanje koga vidi kao glavne rivale izostavio je Cristiana Ronalda.

- U mojoj momčadi su barem dvojica za koje sigurno glasovao: Ney i Kylian. A tu je i Lewandowski, koji je imao sjajnu godinu. I Benzema je bio sjajan. Znamo da se gledaju i naslovi, Liga prvaka, Euro i Copa America i da će to odlučivati o ishodu.

Mbappé bi, doduše, uskoro mogao otići iz kluba. Štoviše, izgledno je kako neće ostati u Parizu iduće sezone.

- S takvim igračem se jako lako slagati, a i savršeno govori španjolski, to olakšava stvari. Kad sam došao, još nisam znao što će biti s njim i ostao je. To me veseli i to je razlog više da ostvarimo ciljeve.

Nekad je činio tercet MSN u Barceloni s Neymarom i Luisom Suárezom, sad je opet s Neymarom, ali u drugom klubu, a tu je i Mbappé za MNM.

- Što je drugačije? Sad smo Neymar i ja stariji, a Kylian je mlad. Luis i Kylian su drugačiji igrači, Luis je čista devetka, napadač koji je efikasan u šesnaestercu i navikao je zabijati. Kylian više voli imati loptu u posjedu, moćan je i iznimno brz igrač koji te ubije ako mu daš prostora. Također puno zabija. Obojica su spektakularni s različitim kvalitetama.

Nakon nevjerojatna tri poraza u finalima Copa Américe, ovo ljeto napokon je osvojio kontinentalni trofej.

- Nevjerojatno, o tome sam dugo sanjao i borio se za to godinama. Bio sam blizu puno puta i kad sam to napokon uspio u Brazilu protiv Brazila, san se ostvario. Titula u dresu reprezentacije i sjajan doček u Argentini. Ostao bi mi čudan osjećaj da sam završio karijeru bez trofeja s reprezentacijom, to mi je nedostajalo. Nisam odustajao i ovo je oslobođenje za cijeli svijet, haha. Trebao sam to, svi smo to trebali, i Argentinci i naš nogomet nakon toliko godina čekanja - zaključio je Messi.