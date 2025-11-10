Messi se tajno vratio na Camp Nou! 'Nadam se da ću opet doći tu, i ne samo zbog oproštaja...'

Lionel Messi, unatoč nevjerojatnim uspjesima koje niže u dresu Inter Miamija, nije zaboravio klub u kojem je postao legenda. Posljednjom objavom na Instagramu podsjetio je svijet na neraskidivu vezu s Barcelonom, koju je napustio 2021. otišavši u PSG, i izazvao lavinu emocija među svojim brojnim obožavateljima.

Argentinski čarobnjak podijelio je seriju fotografija s noćnog posjeta stadionu Camp Nou, koji je trenutno u fazi opsežne rekonstrukcije. Na slikama Messi, odjeven u ležernu kombinaciju traperica i jakne, zamišljeno stoji na praznom terenu, gledajući u tribine svog bivšeg doma. U dirljivom opisu na španjolskom jeziku, Messi je otvorio dušu.

"Sinoć sam se vratio na mjesto koje mi nedostaje dušom. Mjesto gdje sam bio neizmjerno sretan, gdje ste mi tisuću puta dali da se osjećam kao najsretnija osoba na svijetu. Nadam se da ću se jednog dana moći vratiti, i ne samo da se oprostim kao igrač, kao što nikada nisam mogao…", napisao je, dodavši plavo i crveno srce, simbole Barcelone.

Ova emotivna objava dolazi u trenutku kada Messi proživljava drugu mladost u SAD-u. Nedavno je potpisao produljenje ugovora s Inter Miamijem do 2028., osvojio je Zlatnu kopačku MLS-a za 2025. s 29 postignutih golova te je svoj klub odveo u polufinale doigravanja. Iako ga uskoro očekuju reprezentativne obveze s Argentinom, uključujući prijateljsku utakmicu protiv Angole, očito je iskoristio priliku za posjet gradu koji ga je oblikovao. Njegova nostalgija još je snažnija s obzirom na to da je nedavno dosegnuo nevjerojatnu brojku od 400 asistencija u karijeri, a mnoge od njih ostvario je upravo na travnjaku Camp Noua.

Reakcije navijača bile su jednako emotivne. U komentarima su se nizale poruke podrške i tuge, poput "Nedostaješ nam, Leo" i "Vrati se kući", dok su srca i uplakani emojiji preplavili objavu, pokazujući koliko Messijeva veza s Barcelonom i dalje znači milijunima ljudi diljem svijeta. Jedan od komentara bio je: "Danas nisam htio plakati, Leo".

Messijeva objava nije samo podsjetnik na slavnu prošlost, već i otvoreno pitanje o budućnosti. Dok nastavlja ispisivati povijest u Americi, ova noćna šetnja Camp Nouom ostavlja fanove da sanjaju o njegovom povratku i oproštaju kakav legenda poput njega bez sumnje zaslužuje.