'Messi, šuti i ne žali se! Osvojili ste dva Mundijala na prevaru...'

Ne trebamo biti dio ove korupcije, pokazali su manjak poštovanja prema nama. Nisu nam dopustili da budemo u finalu. Korupcija i suci nisu dopustili ljudima da uživaju u nogometu, ispalio je Leo Messi nakon što je Argentina izgubila od Brazila (2-0) u polufinalu Copa Americe prije tjedan dana. Te izjave obišle su nogometni svijet te mu prijeti čak dvogodišnja suspenzija, izazvao je svakakve reakcije, a neki su pošteno napali Argentinca.

Među njima je i čileanski rezervni golman Johnny Herrera (38) koji se nije libio udariti po jednom od najboljih nogometaša u povijesti.

- Bio je vaš red da izgubite i sad šutite. Morate biti vrlo bezobrazni da se sada žalite na suđenje. Argentina je u kvalifikacijama za SP 2017. godine bila daleko od plasmana u Rusiju, a Messi je dobio četiri utakmice kazne zbog vrijeđanja sudaca kada su igrali protiv nas. Svi smo bili tamo i vidjeli smo. No oni su mu na kraju ukinuli kaznu i spustili na samo jednu utakmicu te je u zadnjem kolu odigrao odlično u pobjedi protiv Ekvadora. O čemu sada Messi priča - opalio je Čileanac po Argentincu.

Leo Messi vrijeđao je suce zbog lošeg suđenja u utakmici protiv Čilea i Fifa ga je kaznila s četiri utakmice. Argentina je bila sve dalje od SP-a, a to je značilo da Leo neće igrati do kraja kvalifikacija. Na kraju se Fifa smilovala i spustila na jednu utakmicu kazne te je igrač Barcelone ipak nastupio u zadnjem kolu kvalifikacija protiv Ekvadora kada je Argentina i osigurala prolazak u Rusiju.

No nije ni tu stao golman Čilea. Spomenuo je i dva SP-a koje je Argentina osvojila i to, kako on kaže, na prevaru.

- Argentina je osvojila dva svjetska prvenstva: Jedno pod diktaturom (1978.) i jedno nakon što su zabili gol rukom (1986.)

Upravo je Čile izgubio od Argentine u utakmici za treće mjesto kada je Messi dobio crveni karton nakon sukoba s Medelom, a Herrera je bio član reprezentacije 2015. i 2016. kada su osvojili Copa Americu.