Messi: Želim se vratiti u Barcu

Nedavna nenajavljena posjeta Lionela Messija Camp Nouu, stadionu koji se još uvijek obnavlja, odjeknula je nogometnim svijetom. Fotografije legende na mjestu gdje je ispisao povijest, popraćene emotivnom porukom na društvenim mrežama, ponovno su rasplamsale nade navijača. Messi je prilikom posjeta Kataloniji u intervjuu za Sport otkrio i da san o životu u Barceloni za njega i njegovu obitelj nikada nije prestao.

- Imam veliku želju vratiti se u Barcelonu. Jako nam nedostaje. Moja supruga, djeca i ja stalno pričamo o gradu, a ideja je da se vratimo i ponovno tamo živimo. Imamo naš dom i sve ondje, i to je ono čemu se nadamo - izjavio je Messi, potvrđujući da veza s gradom nadilazi nogometne terene.

Ta želja za povratkom isprepletena je s osjećajem nedovršenog posla. Njegov odlazak 2021., obilježen suzama i financijskim problemima kluba, ostavio je dubok ožiljak. Nije imao oproštaj kakav zaslužuje najveći igrač u povijesti Barcelone.

- Nadam se da ću se jednog dana moći vratiti, i to ne samo da se oprostim kao igrač, kao što nikada nisam mogao - napisao je nakon posjete Camp Nouu, aludirajući na rastanak bez navijača i prave ceremonije. U intervjuu je bio još direktniji:

- Uvijek sam zamišljao, kao što sam i rekao, da ću završiti cijelu karijeru u Europi i u Barceloni. To je bila moja želja.

Gorak okus rastanka

Rastanak s Barcelonom opisao je kao "čudan osjećaj", prvenstveno zbog načina na koji se sve odigralo i činjenice da je posljednje godine igrao pred praznim tribinama zbog pandemije.

- Nakon svega što sam u Barceloni proživio, nisam otišao onako kako sam zamišljao, niti onako kako sam sanjao - priznao je.

Messi kaže kako danas, s odmakom, uspomene na 778 utakmica, 672 gola i 35 osvojenih trofeja proživljava dublje i ljepše nego prije.

- Možda u tim trenucima sada uživam više nego tada, jer smo bili uhvaćeni u vrtlog utakmica, fokusirani samo na sljedeću, ne shvaćajući što zapravo postižemo. Ali danas, kad na sve to gledam mirno i s odmakom, ta sjećanja postaju još ljepša - emotivno je podijelio, ističući kako je ljubav navijača nešto što će zauvijek ostati.

Pariz nije bio pakao, a Miami je donio mir

Nakon odlaska iz Katalonije, proveo je dvije sezone u Paris Saint-Germainu. Iako se često nagađalo o njegovom nezadovoljstvu, Messi pojašnjava:

- Čini se ponekad da je PSG za mene bio pakao, ali nije bio. Kad kažem da mi tamo nije bilo dobro, mislim na to da se nisam osjećao ugodno u onome što najviše volim, igranju nogometa. Jednostavno se nisam osjećao kao ja.

Obiteljski život u Parizu, kaže, bio je predivno iskustvo. Prelazak u Inter Miami donio mu je potreban mir i opušteniji pristup nogometu, sličan životu koji je vodio u Barceloni.

- Ovdje je pritisak drugačiji. To mi omogućuje da više uživam s obitelji i da ne razmišljam toliko o nogometu kad dođem kući - rekao je.

Ipak, natjecateljski duh nije nestao, što dokazuje i njegova borba za trofeje u MLS-u. Na kraju, sve se vraća na početak. Na Barcelonu. Na dom. Messijeva posjeta gradilištu novog Camp Noua bio je simboličan čin koji najavljuje posljednje poglavlje jedne od najvećih sportskih priča.

- Jako se veselim posjetiti stadion kad njegova obnova bude završena. Bit će neobično i emotivno - zaključio je Messi, ostavljajući vrata otvorena za povratak koji bi ispunio snove navijača i zaokružio jednu neponovljivu karijeru na mjestu gdje je sve i počelo.