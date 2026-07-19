Messijev rodni grad uoči finala SP-a gori, a još pamti i mitskog Hrvata poznatog kao El Trinche

Stanovnici Argentine danima su živjeli za finale SP-a sa Španjolskom, a poseban ugođaj vlada u Rosariju, rodnom gradu Lionela Messija. Udaljen oko 300 kilometara od Buenos Airesa, Rosario je grad u kojem se nogomet ne promatra samo kao sport, već kao dio identiteta.

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Ludnica na ulicama Rosarija

To mjesto čuva i uspomenu na mitskog Tomasa Felipea Carlovicha, nekadašnjeg nogometaša hrvatskog podrijetla poznatog kao "El Trinche". U Rosariju je rođen i bivši argentinski reprezentativac Angel Di Maria.

Uoči večerašnjeg velikog dvoboja Argentine i Španjolske cijeli grad živi u znaku reprezentacije. Ulice su obojene plavo-bijelim bojama, automobili trube prolazeći gradom, a na gotovo svakom uglu prodaju se argentinski dresovi, zastave i suveniri. Rosario čeka još jedan trenutak nogometne povijesti.

- U Argentini se rodimo s loptom u nogama - rekao nam je 57-godišnji Heldo Milatich, direktor jedne nogometne škole u Rosariju, zadužen za metodologiju rada i razvoj golmana.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Njegova priča također je povezana s Hrvatskom. Njegov je pradjed s Hvara stigao u Argentinu.

- Nogomet je dio naše kulture, našega društva, on je naš život. Zbog toga smo prema njemu nevjerojatno strastveni - istaknuo je Milatich, koji više od 30 godina radi u argentinskom nogometu.

Poseban naboj u Rosariju osjećao se nakon pobjede 2-1 protiv Engleske u polufinalu. Taj je susret za Argentince nosio mnogo više od sportskog značaja. U gradu s nešto više od milijun stanovnika procjenjivalo se da je na ulicama slavilo oko 400.000 ljudi.

- To je bila najvažnija utakmica, ona koja se nije smjela izgubiti - rekla je 40-godišnja Ivana Pečarević, predstavnica Hrvatskog kulturnog društva iz Rosarija, rođena u Argentini, u koju je njezin otac došao s Visa.

Ivana Pečarević | Foto: privatna arhiva

U Argentini danas živi oko 300.000 Hrvata i njihovih potomaka, a hrvatski trag vidljiv je i u nogometnim pričama koje oblikuju ovu zemlju. U južnom dijelu Rosarija, blizu stadiona kluba Central Cordoba, nalazi se mural s likom Carlovicha. Na njemu je prikazan visoki mršavi nogometaš s prepoznatljivim brkovima...

Preminuo je 2020. u 74. godini nakon teške ozljede glave koju je zadobio pri padu kad mu je pljačkaš na ulici ukrao bicikl. Njegova smrt bila je veliki šok za Rosario, grad u kojemu se i danas prepričavaju priče o njegovim nevjerojatnim potezima.

- Bio je nevjerojatan igrač, čovjek koji je nogomet gledao drugačije. Igrao je nogomet iz zabave, a ne kao profesionalac - kaže Milatich, koji ga je poznavao i radio s njim u istom klubu, Central Cordobi.

Foto: Privani album

Foto: privatna arhiva

“El Trinche" nikad nije zaigrao za veliki klub, nije osjetio slavu prve lige niti je nosio dres reprezentacije Argentine. Ipak, postao je legenda. Velikani poput Josea Pekermana, Marcela Bielse i Cesara Luisa Menottija slažu se u jednom - nikad nisu vidjeli nešto slično.

Njegova priča dodatno je obavijena mitom jer je igrao u vremenu kad nije bilo televizijskih prijenosa lokalnih utakmica. Snimke gotovo da ne postoje, pa je veličina "El Trinchea" ostala sačuvana kroz sjećanja onih koji su ga gledali uživo.

- Najbolji igrač kojega sam vidio bio je Carlovich - izjavio je 1993. Diego Maradona.

Sin hrvatskih emigranata nikad nije tražio slavu. Radije je birao Rosario, prijatelje, kvart, vožnju biciklom i jednostavan život.

Jedna od najvećih priča o Carlovichu zbila se 1974., kad je igrao za kombiniranu momčad Rosarija protiv argentinske reprezentacije koja se pripremala za SP. Pred 35.000 gledatelja Rosario je vodio 3-0, a izbornik Argentine je, prema legendi, na poluvremenu zatražio da "El Trinche" izađe iz igre kako reprezentacija ne bi potpuno izgubila samopouzdanje prije odlaska na veliko natjecanje. Njegov dres s brojem 5 i danas ima posebno mjesto na stadionu Central Cordobe.

- Svjetska prvenstva su nam važna i zato što živimo u kompleksnom društvu, punom političkih podjela. Ali kad igra reprezentacija, svi smo zajedno - zaključio je Milatich.