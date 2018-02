Trik iz slobodnjaka pa hattrick Suareza i Coutinhov eurogol...

Girona nije bezvezna momčad, ove sezone pobijedili su Real Madrid i dvaput odigrali neriješeno s Atleticom. Čak su i na Camp Nou večeras poveli, ali potom im se dogodio - Leo Messi. U paketu s Luisom Suarezom, koji je zabio hat-trick!

Od treće minute vodili su autsajderi lijepim golom Portua. Gironin napadač prebacio je Ter Stegena i gledao kako se lopta odbija najprije od desne pa od lijeve vratnice i ulazi u mrežu. I taman što su stigli proslaviti gol, izgrliti se i dati si pet, nekih 120 sekundi kasnije, Barcelona je izjednačila.

Bio je to prvi od tri Suarezova gola večeras. Urugvajski napadač još nije zabio u Ligi prvaka ove sezone, ali zato je u Primeri već na 20 golova u 21 nastupu.

Potom je uslijedio Messi show. U šest minuta razmaka Leo je najprije primio loptu u mrtvom kutu Gironina kaznena prostora, na trenutak nije znao što će pa je stao driblati unatrag, vratio se u sredinu i spakirao loptu između trojice Gironinih obrambenih igrača u malu mrežu golmana Bona.

A u 37. minuti - evo njega opet. Slobodan udarac na 22-23 metra. Zalet Messija, cijeli živi zid skače u vis, a on pogađa točno ispod njih i zabija za vodstvo Barce 2-1. To je njegov 22. gol u prvenstvu i prvi je strijelac Primere. Suarez je, rekosmo, na 20, Aspas je zabio 16, a Ronaldo 14...

Drugi gol Suareza za 4-1 bio je tipična demonstracija Barcelonine tiki-take...

A tek predivan gol Coutinha, njegov prvi za Barcelonu u prvenstvu...

