Messijeva oaza za bijeg: Noć u raskošnoj vili plaća 5.500 eura!

Tuga, razočaranje i nezadovoljstvo. Tako se osjećao Leo Messi prije nešto više od dva tjedna nakon što je Argentina izgubila od Brazila u polufinalu Copa Americe, a usput je pošteno izvrijeđao suce rekavši kako su sudili u korist Brazila.

Onda se malo i zakačio s kapetanom Čilea Medelom u utakmici za treće mjesto, no čini se da je to sve ubrzo zaboravio. Leo je nakon osvojenog trećeg mjesta spremio stvari u kofere i zajedno sa svojom obitelji odletio na odmor na Karibe, točnije na jedan mali otočić u Antigvi i Barbudi.

Tugu i razočaranje zbog poraza zamijenila je raskošna vila, predivno more i skupocjene jahte. Argentinac se često zna svoj užitak podijeliti i s fanovima na društvenim mrežama, pa smo ga tako mogli vidjeti kako se vozi s obitelji u džipu, kako se kupa u moru i vozi jet ski.

🚤 Jumby Bay is only reachable by boat

🏖 Villa just a few steps away from a private beach

⭐️ Visited by Piers Morgan, Will Smith and Sir Paul McCartney



