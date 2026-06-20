Mexico City planira ograničiti prodaju alkohola tijekom SP-a

Mexico City razmatra uvođenje mjera ograničavanja prodaje alkohola na javnim mjestima, nakon što je gotovo 700 tisuća ljudi u centru glavnog grada proslavilo prolazak meksičke nogometne reprezentacije u drugi krug Svjetskog prvenstva, priopćile su u petak gradske vlasti.

Nakon pobjede Meksika protiv Južne Koreje, uslijedile masovne ulične proslave. Usprkos kiši, navijači su plesali, mahali zastavama, pjevali i puhali i u vuvuzele.

Idućeg je jutra Reforma Avenue, jedna od prometnih žila kucavica grada, bila zatrpana smećem, a komunalni radnici prikupili su gotovo 40 tona smeća oko povijesnog centra.

Tajnik u vladi Mexico Citya Cesar Cravioto rekao je na konferenciji za medije da je ona odgovorna za sigurnost svih navijača i posjetitelja turnira, stoga će djelovati u smjeru prevencije. To uključuje jaču kontrolu ilegalne prodaje alkohola na ulicama,

Osim toga, trgovine bi mogle dobiti zabranu prodaje alkohola u satima prije utakmice, dok bi restorani i barovi bili dužni spriječiti svoje goste da iznose alkoholna pića izvan njihovih prostora.

Grad još planira postaviti dodatnih sedam velikih ekrana za gledanje utakmica i povećati broj službenika na ulicama koja bi se ograničila prodaja piva od strane uličnih prodavača.

"I dalje ćemo inzistirati da se navijači zabavljaju, ali bez pretjeranog konzumiranja alkohola", kazao je Cravioto.

U Bostonu, još jednom gradu domaćinu Svjetskog prvenstva, nekoliko je barova objavilo da je ostalo bez piva nakon što su ih 'opustošili' škotski navijači poznati pod imenom "Tartan Army", slaveći pobjedu škotske reprezentacije nad Haitijem u prvom kolu prvenstva.

Meksikanci iduću utakmicu igraju u srijedu protiv Češke.