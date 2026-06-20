Obavijesti

Sport

Komentari 0
PROHIBICIJA

Mexico City planira ograničiti prodaju alkohola tijekom SP-a

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Mexico City planira ograničiti prodaju alkohola tijekom SP-a
Foto: Angelika Warmuth

Nakon pobjede Meksika protiv Južne Koreje, uslijedile masovne ulične proslave. Usprkos kiši, navijači su plesali, mahali zastavama, pjevali i puhali i u vuvuzele

Admiral

Mexico City razmatra uvođenje mjera ograničavanja prodaje alkohola na javnim mjestima, nakon što je gotovo 700 tisuća ljudi u centru glavnog grada proslavilo prolazak meksičke nogometne reprezentacije u drugi krug Svjetskog prvenstva, priopćile su u petak gradske vlasti.

Nakon pobjede Meksika protiv Južne Koreje, uslijedile masovne ulične proslave. Usprkos kiši, navijači su plesali, mahali zastavama, pjevali i puhali i u vuvuzele.

Idućeg je jutra Reforma Avenue, jedna od prometnih žila kucavica grada, bila zatrpana smećem, a komunalni radnici prikupili su gotovo 40 tona smeća oko povijesnog centra.

SVI GLEDALI U JEDNO... VIDEO Meksiko zabio gol, bujna influencerica žestoko proslavila
VIDEO Meksiko zabio gol, bujna influencerica žestoko proslavila

Tajnik u vladi Mexico Citya Cesar Cravioto rekao je na konferenciji za medije da je ona odgovorna za sigurnost svih navijača i posjetitelja turnira, stoga će djelovati u smjeru prevencije. To uključuje jaču kontrolu ilegalne prodaje alkohola na ulicama,

Osim toga, trgovine bi mogle dobiti zabranu prodaje alkohola u satima prije utakmice, dok bi restorani i barovi bili dužni spriječiti svoje goste da iznose alkoholna pića izvan njihovih prostora.

Grad još planira postaviti dodatnih sedam velikih ekrana za gledanje utakmica i povećati broj službenika na ulicama koja bi se ograničila prodaja piva od strane uličnih prodavača.

"I dalje ćemo inzistirati da se navijači zabavljaju, ali bez pretjeranog konzumiranja alkohola", kazao je Cravioto.

U Bostonu, još jednom gradu domaćinu Svjetskog prvenstva, nekoliko je barova objavilo da je ostalo bez piva nakon što su ih 'opustošili' škotski navijači poznati pod imenom "Tartan Army", slaveći pobjedu škotske reprezentacije nad Haitijem u prvom kolu prvenstva.

Meksikanci iduću utakmicu igraju u srijedu protiv Češke.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Osijek puni blagajnu zbog 19-godišnjaka!?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Osijek puni blagajnu zbog 19-godišnjaka!?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Dalić priprema tri promjene za Panamu: Iz prvih 11 ispada strijelac protiv Engleske?!
IZBORNIK MIJEŠA KARTE

Dalić priprema tri promjene za Panamu: Iz prvih 11 ispada strijelac protiv Engleske?!

Protiv Paname vraćamo se na 4-2-3-1, Ćaleta-Car blizu je početnoj postavi, za mjesto na desnom krilu bore se dvojica...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026