Iz druge smo brzine prebacili u treću, na trenutke došli i do četvrte i od Argentine u subotu pa nadalje trebat će nam samo peta brzina. Uz najbolju obranu dosad, odlične golmane i završni gas stigli smo do +10 protiv Bahreina koji nije mjerilo, ali rastemo i to nam se sviđa. A što je od svega jučer vidio Silvio Ivandija?

- Vidio sam odlično otvaranje utakmice, kakvo dosad još nismo imali na Svjetskom prvenstvu. Fantastičnu pokretljivost, borbenost i agresivnost. Bahreinci nisu mogli ništa, svaki njihov napad završavao je u pasivnom. Iz te obrane postigli smo lagane golove i stvorili razliku. To je put za sljedeće utakmice - kazao je uvodno bivši trener PPD Zagreba, a danas Sesveta.

- Šebetić, Musa, Mamić i Duvnjak odradili su fantastičnih 15 minuta u obrani, a napadački mirno i kontroliranim dodavanjima dolazili smo u čiste pozicije. Ma, imali bismo i veću prednost da smo zabili dvije kontre. Tu bismo zatvorili utakmicu.

Lino je već nakon 20 minuta u igru gurnuo u napad dva mlada, Martinovića i Jaganjca istovremeno, tu se Bahrein malo približio s dva lagana gola, pa su u igru morali senatori da smire situaciju koja je, primjerice, u 50. minuti izgledala rezultatski tek 21-16 s napadom Bahreina...

- Mlade je možda malo više vukao gol nego što je trebao, ali, dobro, imali smo raspoloženog Šegu na golu. No, rekao bih da je taj Bahreinov priključak ipak bio prividan, mi smo kontrolirali utakmicu, iskoristili je da odmorimo Duvnjaka, Mamića, Karačić je dobro krenuo s asistencijama, Martinović u drugom poluvremenu pokazivao ono što je dosad. Ipak smo igrali protiv ekipe koja je malo izgledala i smiješno, ali to je i do našeg pristupa. Možda smo se malo opustili u nastavku, no trebamo uzeti za primjer tih 15 minuta i pretvoriti ih u još više s onim jačima.

Ipak, zajednički nazivnik Angole, Bahreina, pa i Japana koji smo uhvatili pred kraj, jest završnica u punom gasu.

- Imamo jednog od najvećih stručnjaka za kondiciju Miljenka Raka, ali moramo znati da smo do prije mjesec dana svi očekivali da ćemo prvi put igrati s Karačićem, Cindrićem i Duvnjakom u pravoj formi. Duvnjak je izašao iz korone, Cindrić se ozlijedio, a Karačić tek uključio. Dižemo se, a mi mislimo da moramo svakog slabijeg protivnika moramo razbiti i dobiti bez problema. Evo, i Francuzi su jedva dobili Alžir, događa se i drugima.

Nama se valjda neće dogoditi nešto nepredviđeno protiv Argentinaca?

- Igraju jako dobar rukomet, nešto kao Brazil ranije. Braća Simonet i Pizzaro prednjače, uz iskusnog Španjolca Cadenasa na klupi koji je postavio agresivnu zonu. Nisu poput Bahreina da će stati ako ne vide rješenja, ići će do zadnjeg pasa. Bez obzira na njihovu kvalitetu, ako ponovimo obranu kao s Bahreinom i ako Šego nastavi, mislim da ćemo to mirno dovesti do kraja.

Zaključno?

- Karačić se vratio, Šego je bio još bolji nego na prošloj utakmici i raste cijela ekipa. Možda malo previše zicera promašujemo i to moramo smanjiti.