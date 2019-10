'Mi smo amateri, dečki će s posla juriti na utakmicu Kupa'

Dva najbolja varaždinska nogometna kluba - prvoligaš Varaždin i trećeligaš Varteks u srijedu u 15.30 sati igraju gradski derbi u sklopu četvrtfinala Županijskog nogometnog kupa.

Zanimljivo je da su se isti klubovi susreli devet puta. Tri pobjede ima Varteks, pet puta slavio je Varaždin, a jednom su ta dva kluba remizirala.

Legende pomažu Varaždinu

NK Varaždin Škola nogometa, klub osnovan 2012. godine, 2015. godine promijenio je ime u NK Varaždin i danas drži pretposljednje mjesto 1. HNL. Klub je ulet doživio 2016. godine kada su se u njegov rad uključile legende varaždinskog nogometa kao što su Davor Vugrinec, Zlatko Dalić, Miljenko Mumlek i Tomica Vrbnjak.

U samo četiri sezone klub uspio izboriti ulazak u najelitniji rang hrvatskog nogometa. S druge strane, NK Varteks kojeg su 2011. godine osnovali White Stonesi ima svoj zaseban nogometni put.

Navijači Varteksu rade kamp

- Naša filozofija jedan član - jedan glas je ujedno u statutu Kluba. Mnogo nas u klubu i oko njega radi volonterski - naglasio je Siniša Fučkar, predsjednik Nogometnog kluba Varteks.

Nogometni klub Varteks trenutno uređuju kompleks u Hrašćici u prigradskom naselju kod Varaždina. Naime, nedavno su stigle nove svlačionice i sanitarni čvorovi, a radi se i na izgradnji pomoćnog igrališta s umjetnom travom.

Foto: NK Varteks/Facebook

- Cilj nam je osigurati što bolje uvjete za naše mlade nogometaše u školi nogometa – dodao je Fučkar.

Budžet trećeligaša oko milijun kuna što je gotovo 10 puta manje od budžeta kojim raspolože NK Varaždin. S tako skromnim budžetom Varteks je trenutno na četvrtom mjestu 3. HNL Sjever. Upisali su tri pobjede, dva remija i poraz.

- Želja je da klub ove sezone ostane u 3. HNL Sjever - poručio je Fučkar.

Njihov gradski rival želi ostati u najvišem rangu hrvatskog nogometa. Nakon 10 odigranih kola momčad Borimira Perkovića je na devetom mjestu s bodom više od pretposljednjeg Intera. U utakmicu s trećeligašem Perković će izvesti izmijenjeni sastav, odnosno priliku će dobiti igrači koji manje igraju u Prvenstvu.

'Mi smo amateri!'

- To je dosadašnja praksa koja se pokazala ispravnom. Igrači koji su manje igrali u Prvenstvu nastupili su u Županijskom i Hrvatskom kupu jer to su isto igrači koji imaju kvalitetu - rekao je Borimir Perković, trener Varaždina. I dok trener Perković ima i pričuvni sastav, to nije slučaj kod Bumbara.

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

- Ispadanje prvoligaša bila bi senzacija. Mi smo ipak amateri. Neki igrači rade i vidjet ćemo hoće li stići na utakmicu. Nemam taj luksuz da imam dvije momčadi, no bez obzira na sve zna se dogoditi da trećeligaš pobijedi prvoligaša u kupu. Mi ćemo tu sreću probati isprovocirati - naglasio je Želimir Orehovec, trener Varteksa.

U sastavu Varaždina za utakmicu protiv Varteksa sigurno će biti Dejan Glavica koji je jednu sezonu proveo i u Varteksu. S druge strane u sastavu Varteksa bit će Borna Radić, koji je prije branio boje Varaždina ŠN.

Baš on bio je strijelac za Varaždin ŠN u 2:1 porazu protiv Varteksa prije sedam godina.

- Oni su apsolutni favoriti No, ako ćemo biti pravi, a oni nas podcijene, sve je moguće - zaključio je Borna Radić, igrač Varteksa.

Utakmica na stadionu Sloboda imat će humanitarni karakter budući da će se sav prihod od ulaznica donirati za liječenje mladog Varaždinca Ivana Kišića.