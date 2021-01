Kako je Hrvatska, u samo godinu dana, od zadnje reprezentacije na Europskom prvenstvu, postala prvak svijeta, pa onda malo kasnije i olimpijski pobjednik, nešto je što, kaže Lino Červar, neće više nitko i nigdje napraviti ili ponoviti.

Svijet je te 2003. u Portugalu upoznao Ivana Balića, Blaženka Lackovića, Petra Metličića, Vladu Šolu i ostale koji su u finalu protiv Njemačke prvi i jedini put odveli Hrvatsku do svjetskog zlata. A koje je, kaže nekadašnji srpski reprezentativac Mladen Bojinović (43), trebalo završiti u rukama - Srbije, tj. tada još pod imenom Jugoslavija.

- Imali smo potencijal da se popnemo na najviše postolje. Smatram da je Srbija 2003. u Portugalu trebala biti prvak svijeta, a ne Hrvatska - vratio je Bojinović 17 godina film unatrag za Sportklub.

- Neki interni problemi koji se uvijek pojavljuju koštali su nas. Otišli smo u borbu od petog do osmog mjesta umjesto u polufinale. Izbornik je bio pokojni Zoran Kurteš i stvarno smo bili dobra ekipa. Sa Švedskom smo u pripremnom periodu odigrali dvije utakmice na njihovom terenu, jednu dobili, drugu remizirali. Praktički, mi smo poslali u povijest legendarnu generaciju Švedske s Olssonom, Wislanderom, Lovgrenom, Vranješom, koja je vladala deset godina. Sjećam se da su se poslije duela s nama potukli u svlačionici. Otišli su na SP u Portugalu i završili kao 13.

Srbiju je u drugom krugu ulaska u polufinale koštala slabija gol-razlika, pa su u borbu za medalje otišli Nijemci.

- Prognozirao sam da ćemo biti prvaci svijeta, čak sam i napisao na papiru kako bih imao dokaz. Međutim, naše boljke su nas izbacile iz borbe za medalju. To je definitivno trebala biti naša godina. U timu Peruničić, Milosavljević, Matić, Sudžum, Lapčević, Perić, Vojinović, Petrić, Lisičić, Maksić, Škrbić, Đurković, Šterbik… Ekipa snova. Sve je bilo sjajno do prve utakmice s Tunisom, poslije smo izgubili od Španjolske dobivenu utakmicu i taj poraz nas je poslao u skroz drugu grupu u kojoj smo igrali protiv izuzetno jakih Nijemaca. U posljednjoj sekundi Zerbe nam je dao gol. Oni su uvjerljivo pobijedili Tunis i Portugal, a mi smo ispustili veliku prednost. Nismo bili jaki u glavi. Polufinale su igrali Španjolska - Hrvatska, umjesto Srbija - Hrvatska, koja nas do tada nijednom nije pobijedila. Jako mi je žao i danas - završio je Bojinović, bivši igrač Barcelone, Montpelliera, PSG-a...