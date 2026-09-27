Mia Greta Zorko osvojila zlatnu medalju na 25. Croatia Openu

Hrvatska reprezentativka Mia Greta Zorko osvojila je zlatno odličje u kategoriji do 61 kg na 25. Croatia Open u karateu, što se ovoga vikenda održalo u sportskoj dvorani na riječkom Zametu. Nakon što je izborila tri pobjede, u finalnom susretu Zorko je stigla i do uspjeha nad Mađaricom Alexandrom Adam. U seniorskom dijelu natjecanja naši su osvojili još čak deset medalja - tri srebrne i sedam brončanih.

Osvajači srebra su Lucija Lesjak (+68 kg), Tonka Beriša (-55 kg) i ekipa u katama (Gabriel Anđelić, Andrej Ivić i Ivano Tomičić).Do treće stepenice pobjedničkog postolja stigli su - Dora Rezić (-55 kg), Daria Šnajder (-61 kg), Ema Juričić (-68 kg) i Anamarija Ravlić (+68 kg) u ženskoj, te Filip Mabić, Ivan Terihaj (-75 kg) i Max Fajerbach (-84 kg) u muškoj konkurenciji.

Najviše medalja ukupno, u raznim dobnim kategorijama, od najmlađih do seniora ostvarila je Hrvatska ispred Slovačke i Ukrajine. Na 'Croatia openu' u Rijeci sudjelovalo je više od 1500 natjecatelja iz 27 zemalja.