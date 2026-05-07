Michael Ballack kritizirao suca: Ne smije donositi takvu odluku!

Piše Petar Božičević,
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Čisti jedanaesterac zbog igranja rukom! Puno očitije od situacije u prvoj utakmici. Igrač podiže ruku iznad ramena i ona se nađe na putanji lopte. Potpuno je neshvatljivo zašto se VAR nije oglasio, kaže sudački ekspert Manuel Gräfe

Uzvratni polufinalni okršaj Lige prvaka Bayerna i PSG-a (1-1) nije ponudio festival golova kao prva utakmica, a nakon utakmice se puno priča o suđenju Joãa Pinheira. Kritizirao je Portugalca i legendarni Michael Ballack

Bivši veznjak njemačke reprezentacije osvrnuo se na situaciju iz 23. minute kada je Pinheiro svirao zaleđe Harryja Kanea u obećavajućoj prilici, iako pomoćni sudac nije ni podigao zastavicu. 

- Možda je dobio informaciju preko slušalice, ali ne smije sam donositi takvu odluku! Ovo je ogromna sudačka pogreška koja se na ovoj razini ne smije događati. Svirao je zaleđe prije nego što je pomoćnik uopće podigao zastavicu. To se jednostavno ne radi - rekao je za DAZN. 

Foto: Joe Giddens/PRESS ASSOCIATION

Šest minuta kasnije dogodila se nova sporna situacija. Loptu je rukom zaustavio Nuno Mendes nakon dodavanja Olisea, a Bayernovi su igrači tražili drugi žuti karton za beka PSG-a. Ipak, sudac je dosudio igranje rukom Laimera ranije u akciji. 

- Sudac je tu pokazao manjak osjećaja za igru - smatra Ballack. 

Možda i najspornija situacija dogodila se u 31. minuti kada je cijela Allianz Arena skočila na noge nakon što je lopta u ruku pogodila Joaa Nevesa. Ruka je bila visoko, a portugalskog veznjaka je lopta pogodila nakon što je suigrač htio izbiti loptu iz šesnaesterca. Bildov sudački ekspert Manuel Gräfe smatra da su oštetili Bavarce u toj situaciji. 

- Čisti jedanaesterac zbog igranja rukom! Puno očitije od situacije u prvoj utakmici. Igrač podiže ruku iznad ramena i ona se nađe na putanji lopte. Potpuno je neshvatljivo zašto se VAR nije oglasio - pojasnio je.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

U svakom slučaju, PSG je prošao u finale Lige prvaka gdje će igrati protiv Arsenala 30. svibnja u Budimpešti. 

