Michy, što ti je to trebalo: Znao sam odmah da sam se za*ebao

Belgijski napadač Michy Batshuayi postao je hit dana nakon što je gol Belgije proslavio tako da je loptu napucao u stativu. Ona se odbila direkt Michyju u glavu, a snimka je kasnije oduševila neke njegove suigrače. Dobro se nasmijao i sam Batshuayi.

'Sekundu prije znao sam da sam za*ebao', napisao je Belgijac na Twitteru.

The second just before I knew I f*cked up #InternetUndefeated 😂 pic.twitter.com/wAf5Wt6QvK — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) June 28, 2018

Naravno da mu zafrkavanje suigrača i obožavatelja na društvenim mrežama nije smetalo, a čak je i sam objavio duhoviti video uz komentar:

'Proslave uz ples iz Fortnitea su precijenjene, morao sam izmisliti nešto novo, napisao je duhoviti Michy.'

Fortnite celebrations so overrated bro I had to create something new 🤕💥⚽️ ... 😂😂😂 #KarmaIsAB pic.twitter.com/cgbEW8RX4p — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) June 28, 2018

Great goal from Januzaj - but Batshuayi has just immortalised himself in the form of internet memes. pic.twitter.com/JXar2T5hFy — Richard Conway (@richard_conway) June 28, 2018

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.