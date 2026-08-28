Mijatović nakon +35 Hrvatske: 'Nismo spuštali nivo igre ni u jednom trenu. Uživat ćemo...'

Hrvatska košarkaška reprezentacija nastavila je s pobjedama u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, u prvoj utakmici druge faze bez ikakve šanse ostavila je Latviju u Zadru i slavila 115-80 uz 28 koševa Marija Hezonje i po 17 Karla Matkovića i Luke Božića.

POGLEDAJTE GALERIJU:

- Iznimno važna pobjeda za nas protiv protivnika za kojeg smo znali da dolazi u izmijenjenom sastavu. Međutim ogromne zasluge idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali nivo igre. Adaptirali smo se na njihove brze šuteve i individualne kreacije, znali smo da to može biti prijetnja u ovom sastavu u kojem su došli - rekao je izbornik Tomislav Mijatović i nastavio:

- Uspjeli smo rotirati 12 igrača i svi su dali velik doprinos ovoj pobjedi. Prava momčadska pobjeda i jako nas veseli, i što je bila u predivnoj atmosferi. Hvala svim navijačima koji su došli iz Zadra, bliže ili dalje okolice. Večeras ćemo uživati u ovoj važnoj pobjedi, a sutra se okrećemo idućoj utakmici protiv Nizozemske za koju znamo da moramo pružiti još koncentriraniju i bolju partiju nego danas kako bismo se mogli nadati važnoj pobjedi.

Luka Božić se vratio u grad u kojem je puno dao u klupskom dresu.

- Moram zahvaliti zadarskoj publici jer je prepoznala ovu utakmicu kao jako važnu, jer nas je podržala. Jako je bilo važno odigrati na visokom nivou, pobijediti visokom razlikom. Bitno je i da se nitko nije ozlijedio, to uvijek želim istaknuti. Imamo tešku utakmicu protiv Nizozemske, jako kratak odmor i pripremu za tu utakmicu.

Hrvatska iduću utakmicu igra u nedjelju od 14.30 protiv Nizozemske i pobjedom bi se sasvim približila mjestu na Svjetskom prvenstvu u Katru 2027. Zadnje dvije svjetske smotre je propustila.