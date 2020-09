Mijenjali lopte, Nadal zavapio: Pa ove su opasne za zdravlje!

<p>Otkad je 2005. počeo stvarati svoju zemljanu ostavštinu, koju, to možemo reći bez suzdržavanja, nitko nikada neće nadmašiti, <strong>Rafael Nadal</strong> nije na Roland Garros došao bez osvojenog turnira na zemlji. Sve do ove godine u kojoj, osim Rima, i nije imao pravu priliku da osvoji nešto na svojoj omiljenoj podlozi. Pa je donekle i razumljivo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nadal i Federer na Instagramu</strong></p><p>Međutim, iako mu se u četvrtfinalu Rima protiv <strong>Diega Schwartzmana </strong>dogodio loš dan, a ne treba dalje od podatka da je napravio 30 neprisiljenih pogrešaka u dva seta, Nadal u Pariz dolazi kao prvi favorit. Nema tu puno mudrosti, Roland Garros njegovo je dvorište, čiji je vlasnik bio 12 puta i u kojem vam trebaju dva prsta da mu nabrojite poraze. Odnosno, na Philippe Chatrieru pobijedili su ga samo Robin Soderling i Novak Đoković.</p><p>Pa svi traže razloge zbog kojih bi se Rafa mogao opet spotaknuti, a jedan su pronašli u novim lopticama. Naime, od ove godine više se neće igrati s Babolatovim lopticama, već s Wilsonovim. Koje su teže, tvrđe i sporije. I, kaže Rafa, opasne za zdravlje.</p><p>- Trenirao sam na Mallorci s ovim lopticama, bile su jako spore i smatram da nisu prikladne za zemlju. Organizator bi morao imati na umu budućnost tenisača i njihovo zdravlje jer su ovako teške loptice opasne po ramena i laktove. Ali, tako je kako je, znam da ćemo igrati s njima, pa se moram spremiti na najbolji mogući način za ove uvjete - rekao je Nadal, čijem se mišljenju priklonio i <strong>Dominic Thiem </strong>s kojim se nalazi u donjem dijelu ždrijeba, što znači da sigurno neće igrati međusobno i treće finale zaredom.</p><p>- Babolat loptice bile su mi omiljene, brze, idealne za moj tenis, idealan za Nadalov. Mislim da bi nove lopte mogle donijeti i neke čudne rezultate.</p><p>Drugi potencijalni problem za Nadala, i ne samo za njega, jesu vremenski uvjeti jer prognoza za početak listopada, očekivano, nije obećavajuća. Sreća u nesreći je što je i Roland Garros konačno dobio teren s pomičnim krovom, ali u najavi je dosta problema s rasporedom i mečevima.</p><p>- Vrijeme je jako hladno i to otežava svima. Na jutarnjem treningu bilo je samo 9 stupnjeva. Mogu reći da će biti i pomalo ekstremno igrati turnir - kazao je Rafa koji će turnir otvoriti protiv Jegora Gerasimova...</p>