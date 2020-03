Mijenjat će Bjelicu, uzor mu je Sacchi, a dosad je briljirao...

Trener Dinama Nenad Bjelica suspendiran je mjesec dana zbog incidenta na utakmici 22. kola HT Prve lige Osijek-Dinamo, odlučio je disciplinski sudac HT Prve lige Alan Klakočer. Da podsjetimo, Bjelica je bio isključen, a nakon toga je psovao suca. Trener Dinama eksplodirao je nakon prekršaja Stojanovića za drugi žuti i počeo je psovati, a glavni sudac Mario Zebec u zapisniku je otkrio i što je sve trener Dinama izgovorio.

- P**** vam m*******, j**** vam m**** na vašem suđenju. Prepali ste se domaćina, zato tako i sudite - grmio je Bjelica.

Kako bi mogao voditi utakmicu u Splitu, Dinamo se, sukladno pravilima, žalio na kaznu, pa je ona odgođena. Danas je Disciplinska komisija odbila Dinamovu žalbu i kaznila Bjelicu sa zabranom obavljanja funkcije na utakmicama u trajanju od mjesec dana te novčanom kaznom od 2.000 kuna.

Tako će Dinamo u sljedeće četiri utakmice biti bez glavnog trenera. Prva je već ovaj vikend, kada Dinamo u Maksimiru igra protiv Istre. Potom slijedi gostovanje u Varaždinu 15. ožujka, a onda još jednog gostovanje kod Lokomotive 21. ožujka. Posljednja utakmica na kojoj Bjelica neće moći računati na sebe bit će 4. travnja u Maksimiru protiv Slaven Belupa. Umjesto njega na klupi na svim tim utakmicama trebao bi biti Rene Poms.

Tko je čovjek koji će voditi Dinamo sljedeće četiri utakmice? Poms (44) je vlasnik Uefine A licencije, te čovjek od velikog povjerenja Nenada Bjelice. Igrao je u trećoj i četvrtoj austrijskoj ligi, bio veznjak dobre tehnike. I na prošlogodišnjim zimskim pripremama u Beleku mogli smo se uvjeriti u njegove nogometne vještine, Poms je bio najbolji igrač stručnog stožera Dinama u remiju (4-4) protiv kolega iz Lecha. A za Dinamo su tada zaigrali i Nenad Bjelica, Nino Bule...

Rene Poms je specijalist za defenzivu, pa se tako na svim treninzima “modrih” on bavi uigravanjem zadnje linije. Idola je pronašao u Arrigu Sacchiju, pokušava slijediti njegovu nogometnu filozofiju i obranu dovesti do savršenstva, kao što je to radio danas 73-godišnji Talijan. Nenad Bjelica i Rene Poms suradnju su započeli u Wolfsbergeru (sezona 2012./13.), nastavili ju u Austriji Beč, Speziji, Lechu i Dinamu. Austrijski strateg imao je i par izleta u samostalne trenerske vode, u dva je navrata bio na klupi Brück/Mura (drugi put dok je trener Dinama bio bez kluba između Spezije i Lecha), a u vrijeme Nenada Bjelice vodio je i drugu momčad Wolfsbergera. Prilično uspješno: u 30 utakmica skupio 21 pobjedu, devet remija i jedan poraz.

- U Poljskoj sam isključen par puta, te je dvoboje vodio Poms i još nije poražen - rekao je prošle godine Bjelica. Sumnjamo da previše brine za ove četiri utakmice...