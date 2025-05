Mikanović: Hajduk je sam sebi kriv, ali tri crvena kartona u par utakmica nikad nisam vidio...

Za Hajduk me vežu poseban emocije, na Poljudu sam se afirmirao, osvojio tri trofeja, ali u nedjelju, kao i u prethodna tri ogleda ove sezone, igram za Goricu i učinit ću sve da mi u toj utakmici pobijedimo, kazao nam je Dino Mikanović (30), nekadašnji desni bek Hajduka, koji se na početku ove sezone preselio u redove Velikogoričana. Gorica u nedjelju od 16 sati dočekuje Hajduk.

Pobjeda Gorice značila bi i kraj nadanju Hajduka za osvajanjem naslova prvaka ove sezone, bez obzira što su i uoči utakmice šanse minimalne...

- To su stvari o kojima bi oni trebali voditi računa, a ne ja. Nikad nisam krio da sam hajdukovac i tu se ništa neće promijeniti bez obzira za koga igrao, ali isto tako, da igram protiv brata, učinio bih sve da ga pobijedim. Hajduk se bori za sebe, Gorica za sebe, mi igrači svatko za sebe i svoj klub...

Pula: 20. kolo SuperSport HNL, NK Istra 1961 ugostila NK Goricu. | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Ovo je četvrti ogled u kojem ćete igrati protiv Hajduka, stadion će biti rasprodan, Torcida na suprotnoj strani... Smetaju li vas njihovi povici, zvižduci...?

- Nisam primijetio da mi netko zviždi i dobacuje, ali da i primijetim, ne bi me to iznenadilo ni smetalo. To je utakmica, žar borbe, svi žele pobjedu svoje momčadi... Neka zvižde, neka viču, nemam nikome ništa za zamjeriti.

Kakvu utakmicu očekujete?

- Bit će dobra utakmica, borbena sigurno, bodovi trebaju nama, trebaju i njima, ali mislim da će biti fer i korektno na terenu. Bit će pun stadion Hajdukovih navijača, ali mi igramo na domaćem terenu, u zadnje vrijeme smo se posložili, stabilniji smo i nikome lako protiv nas...

U 31. kolu HT Prve HNL sastali se Hajduk i Gorica | Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Kako čuvati Livaju?

-. Nema tu filozofije, držati ga što dalje od gola, uvijek po dvojica. Najsigurniji si kad ne igra, a u nedjelju igra...

Je li vam prednost što će izravni konkurenti Šibenik i Rijeka odigrati ranije svoju utakmicu, pa ćete i Hajduk i vi znati rezultat?

- Ma nema tu prednosti, što ako pobijedi konkurent, tko je onda u prednosti, na kome je onda pritisak? Uvijek postoji pritisak... Tri kola su do kraja, svi igraju za nešto, svi moraju ići po pobjedu i to je dodatna draž ovog prvenstva. Mi se borimo za sebe, vjerujem da je bodovna zaliha dovoljna, ali nećemo ništa prepustiti slučaju.

Kako komentirate posrtaj Hajduka u završnici sezone, pogotovo u derbiju s Dinamom?

- Nije to samo kiks protiv Dinama, Hajduk igra loše već neko vrijeme. Dobio je tri crvena kartona u četiri utakmice, to nisam vidio da se dogodilo kad je u pitanju klub koji igra za naslov. Ne znam, možda to ne gledam objektivno. Hajduk je sam sebe kriv, trebao je dobiti neke ranije utakmice, ali tri crvena kartona u četiri utakmice... Odmah se sjetim mog crvenog kartona prošle godine (Hajduk kod kuće izgubio od Lokomotive, Mikanović dobio drugi žuti u 24. minuti, op. a.)...

Osijek i Gorica sastali se u 12. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Zašto se to događa?

- Neke utakmice Hajduk je trebao dobiti, a nije. Crveni kartoni su ga sigurno poremetili... Ima tu i pritiska, 20 godina nisi prvak i svega se tu nakupi, i među ljudima u klubu, i među igračima, navijačima... Ali dobra je stvar što u ovoj sezoni imaju mladu momčad, igraju sa svojim juniorima koji odrastaju. Pet juniora je u prvoj momčadi, imaju minutažu, ako je to bio cilj, onda treba tako gurati i imati razumijevanja. Ali sad odjednom ni to ne valja...

Žalite li za nečim, recimo za vremenom kad vas Ivan Leko u Hajduku nije vidio u kombinacijama za prvu momčad?

-. Ne, nema tu žala, ja sam i tada davao 100 posto, ali kad nemaš utakmica, teško je nešto napraviti. Teško je bez kontinuiteta ulaziti i rješavati utakmice, a svi očekuju da napraviš nešto... Nije mi žao, Leko je imao neku svoju viziju igre i momčadi, vjerujem da svatko radi za dobrobit kluba, pa i on...

Velika Gorica: Konferencija za medije HNK Gorica uoči utakmice sa Hajdukom | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Maloča se vraća na Poljud (igrat će za B momčad), imate li i vi volje i želje vratiti se treći put, pa makar pomoći mladima poput njega?

- Pričao sam s Makijem, on će sigurno pomoći mladima, odvesti ih na pravi put,. Veliki je to plus za momčad... Što se mene tiče, teško, kad sam bio na Poljudu, 24 sata sam bio unutra, u nogometu, nisam s djecom bio koliko bih želio i sada im to želim nadoknaditi...

