Milan i Monaco u pregovorima s Olmom! Želi ga bivši izbornik

Nogometaši Dinama su na pripremama u Rovinju, a glavno pitanje koje ih muči ovih dana je što će biti s nevjerojatnim Danijem Olmom (21). Mladi Španjolac je vruća roba na tržištu, ali samo dva kluba su u konkretnim pregovorima s Dinamom. Kako doznajemo, riječ je o Milanu i Monacu.

No i dalje je sve samo na razgovoru, niti jedan klub zasad nije uspio zadovoljiti Dinamove i Olmove apetite. Danijeva vrijednost na Transfermarktu je 35 milijuna eura, a cifra oko koje se vrte klubovi je dvadesetak milijuna eura.

Olmova želja se zna, on je već nekoliko puta izjavio da je njegov 'ciklus u Hrvatskoj završio'. Ovu zimu je za njega najviše zagrizla Barcelona, ali ozbiljna ponuda pak nije stigla na Maksimir. Htio ga je i Atletico, ali to je sve ostalo na 'rekla kazala'. No Milan i Monaco prvi su klubovi koji su ušli u ozbiljnije pregovore s Olmom i to je dokaz da se nešto opasno kuha u Maksimiru.

Milan je i prošle sezone htio Danija, ali su premalo ponudili. Ipak, u klubu je sada Zvonimir Boban i on jako dobro zna Olmove kvalitete pa nije ni čudo što su Rossoneri ovaj put ušli u ozbiljnije pregovore. Talijanski div je u teškoj situaciji i žele dovesti mladog i talentiranog nogometaša poput Olma na čijim krilima će rasti u sljedećim sezonama.

A Monaco? Na klupu francuskog kluba je prije mjesec dana stigao bivši španjolski izbornik Roberto Moreno (42) koji obožava Dinamovog dijamanta! Upravo je on taj koji je Olma pozvao u A vrstu i dao mu prve minute, a Dani je odmah u debiju protiv Malte i zabio gol. Dinamov nogometaš je iznimno zahvalan Morenu zbog toga, a Monaco i igra na tu kartu međusobnog poštovanja između njih dvojice.

Monaco je prije nekoliko sezona rasprodao momčad koja ih je odvela do polufinala Lige prvaka 2017. godine. Doživjeli su lagani pad, a i ovaj put im je glavni cilj dovođenje mladih i talentiranih igrača kako bi u budućnosti opet bili konkurentni PSG-u.

No ono što je zajedničko Milanu i Monacu je sezona za zaborav. Rossoneri su na 10. mjestu u Serie A, a nedavno je kao spasitelj stigao Zlatan Ibrahimović koji je napunio 38 godina. Nije niti Monaco nešto bolji, oni su na 9. mjestu.

O Danijevom odlasku će se još jako puno pričati tijekom zime, ali čini se da smo sjajnog Španjolca na susretu protiv Rijeke gledali po posljednji put na hrvatskim travnjacima. Uveseljavao je navijače majstorijama, ali kako i sam kaže, vrijeme je za daljnji razvoj, neko veće okruženje i bolju ligu...