Milan je bio samo 'šminka', Don Fabio je u Maksimir došao zbog naslova. Od kojeg je daleko...

Kakve je samo hvalospjeve primao, kako se samo smješkao Fabio Cannavaro kad je primao čestitike za pobjedu nad Milanom. Ma on je pravi trener, čudo, sjajan Dinamov potez... Onda je izgubila Rijeka, pa Hajduk i eto, to je to, Dinamo će se prošetati do naslova prvaka. S Cannavarom na klupi. Aha, malo morgen...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+