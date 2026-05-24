Milan je doživio debakl, a 'Ibra' je morao pobjeći sa stadiona!

Sezona koja je trebala biti korak naprijed za Milan završila je na najgori mogući način, potpunim slomom u ključnom trenutku. Poraženi su na vlastitom terenu od Cagliarija 2-1, 'rossoneri' su u posljednjem kolu ostali bez Lige prvaka. Istovremene pobjede konkurenata, Coma i Rome, gurnule su Milan u utješnu Europsku ligu. Gromoglasni zvižduci s tribina bili su samo uvod u kaotične scene koje su uslijedile nakon posljednjeg sučevog zvižduka i koje su pokazale dubinu jaza između navijača i uprave kluba.

Potpuni debakl Rossonera

Talijanski mediji ne biraju riječi, opisujući rasplet sezone kao "potpuni debakl" i "sezonu bačenu u vjetar". Momčad je imala sve u svojim rukama; ovisili su sami o sebi protiv tima koji se bori za ostanak, no umjesto potvrde kvalitete, dogodio se neobjašnjiv pad. Šokantan poraz od Cagliarija pretvorio je snove u noćnu moru. Umjesto proslave povratka u elitu, deseci tisuća navijača svjedočili su bolnom raspadu sustava. Opravdani prosvjedi i zvižduci koji su odjekivali stadionom ispratili su igrače u svlačionicu, jasno dajući do znanja čelnicima da je strpljenje pri kraju. Večer koja je trebala biti slavljenička pretvorila se u jednu od najmračnijih u novijoj povijesti kluba, večer koja bi mogla pokrenuti ozbiljne promjene na San Siru.

Bijes usmjeren prema Zlatanu

Iako su svi bili na meti kritika, od igrača do trenera, poseban gnjev navijača usmjerio se prema Zlatanu Ibrahimoviću. Legendarni Šveđanin, koji je nakon igračke karijere preuzeo utjecajnu funkciju višeg savjetnika vlasnika Gerryja Cardinalea, postao je simbol neuspjeha nakon debakla.

Prema izvještajima talijanskih medija, Ibrahimović je odmah po završetku utakmice žurno napustio počasnu ložu. U pratnji osiguranja, praktički je pobjegao prema parkiralištu stadiona. No, bijeg nije bio dovoljno brz. Na putu do automobila bio je meta kritika i bijesa nekolicine navijača koji su mu glasno dobacivali uvrede i negodovali zbog katastrofalnog kraja sezone. Nekoć neprikosnoveni idol tribina, našao se u nezahvalnoj ulozi jednog od glavnih krivaca za posrtanje kluba.

Šutnja koja para uši

Dodatnu frustraciju navijača izaziva činjenica da se Ibrahimović posljednjih mjeseci gotovo potpuno povukao iz javnosti. Njegova medijska prisutnost, kako ističe MilanNews, svela se s "previše na gotovo ništa". Čovjek koji je karijeru izgradio na čvrstim i beskompromisnim stavovima sada šuti, ostavljajući navijače da se pitaju koja je njegova stvarna uloga u donošenju odluka.

Upravo zato što ga je vlasnik Cardinale javno opisao kao svoje "oči i uši u Milanu" i čovjeka od najvećeg povjerenja, od njega se očekuju odgovori. Navijači žele čuti njegovo mišljenje o krizi i znati koje protumjere uprava planira poduzeti kako bi se izbjegao veći kaos. Zlatanova šutnja u trenucima dok se klub raspada doživljava se kao napuštanje broda koji tone, a bijeg sa stadiona pod pratnjom osiguranja samo je potvrdio taj gorak dojam.

*uz korištenje AI-ja.