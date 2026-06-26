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NIJE PUNO IGRAO

Mile Škorić napušta Rijeku: 'Žao mi je što nisam dao veći obol...'

Piše Jakov Drobnjak,
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Mile Škorić napušta Rijeku: 'Žao mi je što nisam dao veći obol...'
Igračima HNK Rijeka, prvacima Hrvatske, uručene su medalje | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Na kraju svega moram se zahvaliti svima u Rijeci i čast mi je da sam na kraju svega bio dio ove sjajne ekipe koja je osvojila duplu krunu. Hvala predsjedniku Damiru Miškoviću i Upravi kluba na prilici, rekao je stoper

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Rijeka je potvrdila da je Mile Škorić (35) napustio klub. Zbog ozljede je odigrao samo tri utakmice za momčad s Kvarnera, ali se okrunio dvostrukom krunom. Odlazi nakon što mu je istekao ugovor. Iskusni branič stigao je u redove Bijelih u siječnju 2025. godine nakon što je u Hrvatskoj upisao 337 nastupa za Osijek, te je ujedno igrao za Goricu i HAŠK.

- Na kraju svega moram se zahvaliti svima u Rijeci i čast mi je da sam na kraju svega bio dio ove sjajne ekipe koja je osvojila duplu krunu. Hvala predsjedniku Damiru Miškoviću i Upravi kluba na prilici, svim suigračima, ljudima u stručnom stožeru, svima koji rade u klubu, navijačima - rekao je Mile Škorić na oproštaju od Rijeke pa dodao:

- Žao mi je što na kraju nisam mogao dati veći obol i pomoći ekipi, imao sam najbolju namjeru i želju se vratiti, ali ozljeda je učinila svoje koliko god je to ponekad teško prihvatiti. Hvala još jednom svima u Rijeci, nakon dugogodišnje karijere drago mi je da sam cijelu priču imao priliku zaokružiti trofejem.

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