Mile Škorić napušta Rijeku: 'Žao mi je što nisam dao veći obol...'

Rijeka je potvrdila da je Mile Škorić (35) napustio klub. Zbog ozljede je odigrao samo tri utakmice za momčad s Kvarnera, ali se okrunio dvostrukom krunom. Odlazi nakon što mu je istekao ugovor. Iskusni branič stigao je u redove Bijelih u siječnju 2025. godine nakon što je u Hrvatskoj upisao 337 nastupa za Osijek, te je ujedno igrao za Goricu i HAŠK.

- Na kraju svega moram se zahvaliti svima u Rijeci i čast mi je da sam na kraju svega bio dio ove sjajne ekipe koja je osvojila duplu krunu. Hvala predsjedniku Damiru Miškoviću i Upravi kluba na prilici, svim suigračima, ljudima u stručnom stožeru, svima koji rade u klubu, navijačima - rekao je Mile Škorić na oproštaju od Rijeke pa dodao:

- Žao mi je što na kraju nisam mogao dati veći obol i pomoći ekipi, imao sam najbolju namjeru i želju se vratiti, ali ozljeda je učinila svoje koliko god je to ponekad teško prihvatiti. Hvala još jednom svima u Rijeci, nakon dugogodišnje karijere drago mi je da sam cijelu priču imao priliku zaokružiti trofejem.