Miljenik navijača Hajduka se umirovio: Nema tih para za koje bih potpisao za Dinamo...

Dizao je navijače na noge svojim maestralnim potezima i golovima, a već po samom dolasku na Poljud postao je ikona i miljenik Torcide. Veliki Senijad Ibričić (36) se u nedjelju u stilu oprostio od navijača Domžala, svog posljednjeg kluba u karijeri. S golom i u suzama mahnuo je svojim navijačima koji su po posljednji put došli zapljeskati ovome nogometnom majstoru.

Domžale su u nedjelju u 35. kolu slovenske lige remizirale s Celjem (1-1), a oproštaj od nogometa pred svojim navijačima imao je bivši bh. reprezentativac i nogometaš Hajduka Senijad Ibričić koji je još tijekom sezone najavio odlazak u mirovinu. I nije moglo početi bolje. U Športnom parku Domžale okupilo se nekoliko tisuća ljudi kako bi se naklonilo Ibri, a već u osmoj minuti njegovo ime se pojavilo na semaforu. Zabio je iz penala peti gol u prvenstvu za opće oduševljenje i euforiju na tribinama.

Jon Šporn izjednačio je u 69. minuti i postavio konačnih 1-1, ali ni to nije zasjenilo ovaj poseban dan kojeg će se bh. nogometaš zauvijek sjećati. Nakon posljednjeg zvižduka pozdravio se svim suigračima, došao pred navijače i krenulo je skandiranje 'Ibro, Ibro, Ibro'. Krenula je i suza jedna za drugom, emocije su bile snažne, teško ih je bilo kontrolirati. Bio je to samo njegov dan.

Ibričić je u karijeri igrao za Podgrmeč, Zagreb, Lokomotiv Moskvu, Gaziantepspor, Kasimpasu, Erciyesspor, Vardar, Karsiyaku, Sepahan i Koper, za bosanskohercegovačku nogometnu reprezentaciju nastupio je 44 puta i zabio četiri gola, a najdublji trag ostavio je u Hajduku gdje je igrao od 2008. do 2011. godine. U 92 utakmice zabio je 35 golova i okitio se Kupom 2010. godine. Ujedno je iste godine na njegovim krilima Hajduk posljednji put igrao u grupnoj fazi nekog europskog natjecanja. Pamtit će se i njegova dva majstorska gola u preokretu protiv rumunjske Uniree koja su i donijela Hajduku plasman u skupinu Europske lige, a zabijao je i Dinamu.

Isti klub ga je i htio dovesti, no rezolutno je odbio. Bio je miljenik navijača, a kada bi zabio gol, s tribina bi odzvanjalo 'Orilo-gorjelo, Ibro, mi te volimo'.

- Nemam nikakav kontakt sa Zdravkom Mamićem, ali prije me zvao kad sam dolazio u Hajduk. Kad se sretnemo, trebamo se pozdraviti. Zvao me i nakon što sam otišao iz Hajduka dva-tri puta. Rekao sam mu da nema tih para da pokvarim sve što sam ostvario u Splitu, da poštujem Hajduk. Poštujem i Dinamo - kazao je on jednom prilikom.

Htio se vratiti u Hajduk, 2016. godine bio je jako blizu tome, ali to se na njegovu žalost nikad nije dogodilo.

- Otkad sam otišao, svaki prijelazni rok spominjao se moj povratak. Imao sam želju i htio sam se vratiti završiti karijeru ovdje. Hajdučko srce i mural, to ostaje vječno, za jednog momka iz Sanskog Mosta to puno znači - rekao je Senijad i nastavio:

- Kad sam se vratio iz Irana 2016., završio sam sve svoje avanture vani i bili smo blizu dogovora. A onda se odjednom pojavio trener koji je, poznavajući ili ne poznavajući moje kvalitete, htio da dođem na neke testove što ja, normalno, nisam želio prihvatiti i otišao sam u Koper - rekao je Ibričić.

