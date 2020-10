Mini 'vatreni' uz tri pobjede idu na Euro: Nemamo pritisak...

U Varaždinu smo protiv Grčke odigrali jednu od najboljih utakmica u kvalifikacijama i nadam se da možemo ponoviti pobjedu jer smo po svemu kvalitetniji i bolji, rekao je Čolina...

<p>Naša je pobjeda bila protiv ne posebno zahtjevnog suparnika i ne postoji velika šansa da 'poletimo' jer San Marino nije mjerilo i treba pokazati pravo lice protiv Grčke. Svi su nam se rezultati poklopili, sada je na nama pobijediti sve suparnike do kraja i proći na Europsko prvenstvo. Najbolje je ovisiti sam o sebi, rekao je mladi hrvatski reprezentativac<strong> David Čolina</strong>. </p><p>Hrvatsku U-21 u utorak od 16 sati očekuje teška utakmica na gostovanju kod Grčke u 8. kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Naši reprezentativci su treći s dva boda manje od prve Češke, ali imaju utakmicu manje. Što znači da izabranici Igora Bišćana odlučuju sami o sebi do kraja kvalifikacija. Još nas čekaju susreti protiv Grčke, Škotske i Litve, a ako želimo biti sigurni u nastup na Euru bez da ovisimo o drugima, moramo pobijediti u sve tri utakmice.</p><p>Mini 'vatreni' su u prošlom kolu u Kranjčevićevoj utrpali San Marinu nevjerojatnih deset golova, a mjesec dana prije pola porcije dobili su i Grci. Razbili smo ih s 5-0.</p><p>- U Varaždinu smo protiv Grčke odigrali jednu od najboljih utakmica u kvalifikacijama i nadam se da možemo ponoviti pobjedu jer smo po svemu kvalitetniji i bolji. Postavit će se defenzivno, bit će teška i tvrda utakmica, ali pokušat ćemo probiti taj blok. Od Hrvatske se može očekivati da bude rastrčana i agresivna momčad - kazao je Čolina.</p><p>Naši reprezentativci su se dosta mučili, gubili su od Škotske i Češke, činilo se da će Euro ostati san, ali poklopili su se drugi rezultati, Grci i Česi su izgubili od Litve i Škotske te nam otvorili priliku da sami odlučujemo o sebi.</p><p>Naši imaju veliku kvalitetu, a tko je za igrača Hajduka najkvalitetniji?</p><p>- Imamo veliku kvalitetu mladih igrača, s većinom sam već igrao u Dinamu i mlađim reprezentativnim kategorijama, svi se poznajemo i to je odlično. Izdvojio bih Moru, Sosu, Gvardiola, makar je neosporno da su svi kvalitetni. Nema pravila što se inozemnih transfera tiče, nekima se to pokaže bolje, nekima lošije, a uvijek je zahtjevno prilagoditi se na život i okolnosti u inozemstvu.</p><p>Joško Gvardiol je s 18 godina najmlađi član naše reprezentacije, a protiv Grka bi mogao zaigrati od prve minute.</p><p>- Uvjerljiva pobjeda protiv San Marina 10-0. Protivnik je takav kakav je. Od prve minute ušli smo s pristupom koji je izbornik. Bišćan zahtijevao. Tako smo se postavili, a kada tako uđeš u utakmicu, ne može drugačije ispasti.</p><p>Iako je i dalje tinejdžer, nedavno je ostvario transfer u Leipzig vrijedan 16 milijuna eura što je jedan od dokaza koliko je kvalitetan i talentiran.</p><p>- Ja sam se dobro snašao jer momčad je takva kakva kakva jest. Uvijek smo podrška jedni drugima, nema ružnih komentara, pozitivna energija između nas. Mislim da je to ključ koji nas održava u ovako dobroj formi i pobjedama. Ja sam najmlađi ovdje. Meni je drago što mogu učiti od starijih i to su zreli dečki. Ne mogu nikome zamjeriti ako mi nešto prigovori. Oni su prošli ono što mene čeka. To mi puno znači. Snalazim se okej, bilo je tu uspona i padova u mojoj igri. Prvi put da mi se događa pritisak u karijeri. To je sastavni dio nogometaša. Nadam se da ću u budućnosti izlaziti kao pobjednik - rekao je Gvardiol pa se osvrnuo na preostale utakmice.</p><p>- Ostale su tri utakmice. Ne vidim pritisak, samo motivaciju. Znamo koliko smo kvalitetni i siguran sam da možemo ostvariti uvjerljive rezultate u te tri utakmice. Jedna od težih utakmica je Škotska u gostima. U Patrosu očekujemo ne laganu utakmicu. Bili smo uvjerljivi u Varaždinu s 5-0, ali mislim da nijedan protivnik u našoj skupini nije za odbaciti. Preostaje nam da se pripremimo, analiziramo ih i dođemo tamo spremni da ostvarimo pobjedu. Ovisimo sami o sebi. Možemo se kvalificirati ako budemo na nivou - zaključio je Joško.</p><p>Hrvatskoj se tako pružila neočekivana prilika, a korak bliže prema snu možemo biti već sutra nakon utakmice protiv Grka koje smo nadigrali 5-0 u Varaždinu. Jasno je da će to biti drugačija utakmica, ali isto je jasno da su mini 'vatreni' puno kvalitetniji.</p><p>Ako kojim slučajem ne osvojimo prvo mjesto, cilj je barem zasjesti na drugo mjesto i osvojiti što više bodova. Naime, osim prvoplasiranih reprezentacija, u grupnu fazu Eura plasirat će se i pet najboljih drugoplasiranih momčadi.</p><p><strong>Raspored do kraja: </strong></p>