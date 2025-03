Minimalne izmjene u sastavu: Dalić radi samo dvije promjene, lideri će igrati koliko god izdrže!

Sportski je vjerovati i nadati se prolazu u završnicu Lige nacija, i dati sve da se do tog cilja i dođe, no ako kojim slučajem Francuzi i budu bolji i izbore prolaz, ne bi hrvatska nogometna javnost trebala previše tugovati. Borba za zlato u Ligi nacija je sjajan uspjeh, ali lakši put prema plasmanu na Svjetsko prvenstvo sljedeće godine koji se otvara u slučaju ispadanja je dobar rasplet. Kako sportski, tako i financijski. No to naravno ne znači da Dalić, Modrić, Perišić i društvo neće dati sve od sebe i pokušati izboriti pozitivan rezultat i prolaz.

