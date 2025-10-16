Obavijesti

Sport

Komentari 0
DODIJELJENI UGOVORI

Ministarstvo otkrilo koliko će novca izdvojiti za lokalni sport

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Ministarstvo otkrilo koliko će novca izdvojiti za lokalni sport
Pula: Svečano otvoren luksuzni heritage Hotel Monumenti | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Sportski programi koje sufinanciramo ovim putem od iznimne su važnosti za budućnost i razvoj hrvatskog sporta, jer oni izravno utječu na širenje i rast te na promociju sporta među djecom i mladima, rekao je Glavina

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina u četvrtak je dodijelio ugovore za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja te sportskih programa obuke neplivača "Hrvatska pliva" u 2025. godini vrijedne 4,8 milijuna eura.

Ugovori su dodijeljeni nakon provedenih natječaja za navedene programe te donošenja odluka o sufinanciranju kojima se sufinancira ukupno 320 sportskih programa i to 275 sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja te 45 sportskih programa obuke neplivača Hrvatska pliva.

BROJNE AKTIVNOSTI DILJEM GRADA Cvjetni trg oživio sportom i zajedništvom: Deseti Europski tjedan sporta otvorili u Zagrebu
Cvjetni trg oživio sportom i zajedništvom: Deseti Europski tjedan sporta otvorili u Zagrebu
RAZGOVOR O UKRAJINI, IZRAELU... Plenković o premijeru Japana Ishibi: 'Slušajući njega je bilo kao da sam slušao sebe...'
Plenković o premijeru Japana Ishibi: 'Slušajući njega je bilo kao da sam slušao sebe...'

- Sportski programi koje sufinanciramo ovim putem od iznimne su važnosti za budućnost i razvoj hrvatskog sporta, jer oni izravno utječu na našu bazu sporta, na širenje i rast te na promociju sporta među djecom i mladima. Ovo je naša direktna pomoć klubovima i svim drugim sportskim udrugama na lokalnoj razini, kako bismo omogućili bavljenje sportom što većem broju svih naših građana, a pogotovo djeci i mladima. U mandatima ove Vlade izdvajanja za ovu namjenu narasla su sa 200.000 eura na više od 4,5 milijuna eura te je do sada ukupno za ova dva natječaja izdvojeno 20 milijuna eura, kojima je sufinancirano gotovo 1.400 programa te omogućeno bavljenje sportom  gotovo 560.000 naših građana, a 50.000 njih je prošlo obuku neplivača - rekao je prilikom dodjele ministar Glavina te naglasio kako je ovo samo jedna od aktivnosti kojima Vlada pomaže sportu na lokalnoj razini.

IZMJENE ZAKONA Glavina: 'Liberalizacija tržišta neće ugroziti domaće vodiče, ovime će ih dodatno zaštititi'
Glavina: 'Liberalizacija tržišta neće ugroziti domaće vodiče, ovime će ih dodatno zaštititi'
OČEKUJE RAST KROZ GODINU Glavina o sezoni i padu u 'špici': 'Tržište im je poslalo poruku...'
Glavina o sezoni i padu u 'špici': 'Tržište im je poslalo poruku...'

- Od 2023. godine pomažemo klubovima za sport djece i mladih do 18 godina i kroz izravnu dodjelu sredstava županijskim sportskim zajednicama za što je do sada izdvojeno gotovo 15 milijuna eura, a sustavno ulažemo i u lokalnu sportsku infrastrukturu te je do sada izgrađeno ili obnovljeno oko 450 projekata u vrijednosti većoj od 50 milijuna eura. Sve su ovo snažne injekcije kojima Vlada izravno pomaže sportu na lokalnoj razini i očekujemo da će takvu istu snažnu podršku imati i od svojih lokalnih samouprava - istaknuo je Glavina zahvalivši svim dionicima na njihovom radu i angažmanu kojim sustav sporta čine jačim i boljim te poželjevši svima uspješnu provedbu programa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Nogometna zvijezda u središtu skandala: 'Pitao je možemo li sestra i ja obje s njim u krevet'
FOTO: IGRAO JE PRLJAVO

Nogometna zvijezda u središtu skandala: 'Pitao je možemo li sestra i ja obje s njim u krevet'

Brazilska odbojkašica Key Alves otkrila je šokantne detalje njegovih neprimjerenih poruka njoj i sestri blizanki. Neymarova reputacija ponovno na udaru
ANKETA Dalić ima ugovor do kraja Mundijala. Treba li ostati izbornik i nakon turnira?
ZAINTRIGIRAO ODGOVOROM

ANKETA Dalić ima ugovor do kraja Mundijala. Treba li ostati izbornik i nakon turnira?

Idem li prema klubu 200? Idemo prema Svjetskom prvenstvu. To je naš veliki cilj i, kad to ostvarimo, veselit ćemo se, rekao je izbornik Zlatko Dalić nakon što je vodio stotu utakmicu na klupi reprezentacije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025