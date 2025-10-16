Ministarstvo otkrilo koliko će novca izdvojiti za lokalni sport

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina u četvrtak je dodijelio ugovore za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja te sportskih programa obuke neplivača "Hrvatska pliva" u 2025. godini vrijedne 4,8 milijuna eura.

Ugovori su dodijeljeni nakon provedenih natječaja za navedene programe te donošenja odluka o sufinanciranju kojima se sufinancira ukupno 320 sportskih programa i to 275 sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja te 45 sportskih programa obuke neplivača Hrvatska pliva.

- Sportski programi koje sufinanciramo ovim putem od iznimne su važnosti za budućnost i razvoj hrvatskog sporta, jer oni izravno utječu na našu bazu sporta, na širenje i rast te na promociju sporta među djecom i mladima. Ovo je naša direktna pomoć klubovima i svim drugim sportskim udrugama na lokalnoj razini, kako bismo omogućili bavljenje sportom što većem broju svih naših građana, a pogotovo djeci i mladima. U mandatima ove Vlade izdvajanja za ovu namjenu narasla su sa 200.000 eura na više od 4,5 milijuna eura te je do sada ukupno za ova dva natječaja izdvojeno 20 milijuna eura, kojima je sufinancirano gotovo 1.400 programa te omogućeno bavljenje sportom gotovo 560.000 naših građana, a 50.000 njih je prošlo obuku neplivača - rekao je prilikom dodjele ministar Glavina te naglasio kako je ovo samo jedna od aktivnosti kojima Vlada pomaže sportu na lokalnoj razini.

- Od 2023. godine pomažemo klubovima za sport djece i mladih do 18 godina i kroz izravnu dodjelu sredstava županijskim sportskim zajednicama za što je do sada izdvojeno gotovo 15 milijuna eura, a sustavno ulažemo i u lokalnu sportsku infrastrukturu te je do sada izgrađeno ili obnovljeno oko 450 projekata u vrijednosti većoj od 50 milijuna eura. Sve su ovo snažne injekcije kojima Vlada izravno pomaže sportu na lokalnoj razini i očekujemo da će takvu istu snažnu podršku imati i od svojih lokalnih samouprava - istaknuo je Glavina zahvalivši svim dionicima na njihovom radu i angažmanu kojim sustav sporta čine jačim i boljim te poželjevši svima uspješnu provedbu programa.