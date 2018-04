Miočić: Da sam napao bus kao McGregor, mama bi me prebila

Uz njega nema afera, nema šakačkih obračuna izvan ringa i onog 'folklora' kojeg Dana White, predsjednik UFC-a, i društvo obožavaju. I zato im Stipe Miočić smeta. Kada je Connor McGregor na media dayu uoči UFC-a 223 bacao kante i stalak za bicikle na autobus, u kojem su bili Khabib Nurmagomedov i njegov stožer, budite sigurni da su čelnici UFC-a trljali ruke. A i budite sigurni da je i to dio marketinga. Sve je to šou u koji se Stipe Miočić ne uklapa. Svjetski prvak koji je izvan ringa običan obiteljski čovjek.

- Bih li ja napao autobus? Što vam je? Nikad u životu - rekao je Stipe Miočić.

Iskreno, nitko nije ni očekivao drugačiji odgovor. No, Stipe je ponudio i razlog.

- Da nešto takvo napravim, mama bi me ubila. Pretukla bi me. I ne samo ona, pridružila bi joj se i moja supruga, pa bi me i ona još izudarala. Da samo znate kako su opasne, ne biste nikad tako nešto pokušali. Stoga nema šanse da tako nešto uradim. Odgajan sam u kulturnom i pristojnom duhu i kad se maknem iz ringa ne bih nikad nikoga ozlijedio. Razumijem da je Connor branio prijatelje ili što već, ali mora biti svjestan da se takve stvari ne rade. To nije pristojno. Mogao je ozlijediti nekoga - objasnio je Stipe.

Stipe se trenutačno priprema za borbu protiv Daniela Cormiera, koja je na rasporedu u subotu, 7. srpnja, u T-Mobile Areni u Las Vegasu. Stipe Miočić i Daniel Cormier apsolutni su vladari teške i poluteške kategorije u UFC-u, a time i u MMA svijetu, a ovo će im biti prvi međusobni meč. Miočić je u siječnju pobjedom nad Francisom Nganouom oborio rekord te je s tri obrane naslova postao najdominantniji teškaš u povijesti promocije.

- Cormier je sjajan borac, ali nikad se u karijeri nije borio protiv nekoga kao što sam ja. Cormier je odličan u svim segmentima, to je borac koji te može nokautirati, sjajan je u hrvanju. Ali nije najbolji u svijetu ni u čemu. Tako da ćemo smisliti dobru taktiku, krenut ćemo s proučavanjem njegovih mečeva - rekao je Stipe.

Ako pobijedi Cormiera, Miočić više neće biti samo najbolji UFC teškaš u povijesti, već bi stigao vrlo blizu tituli GOAT-a, odnosno najboljeg MMA borca ikada. A svi duboko vjerujemo da i hoće.

- Najbolji svih vremena? Ha, svatko ima svoje mišljenje. To vam je kao u svakom sportu. Za nekoga je netko najbolji svih vremena, a istovremeno nekom drugom nije. Tu se teško ljudi slože. Ali, ne zamaram se time. Iskreno, idemo se fokusirati na Cormiera, a o epitetima ćemo nakon tog dvoboja - rekao je Stipe.