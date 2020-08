Miočić je predstavio 'man cave': Čuva novine sa svojim borbama

Stipe Miočić (37) u subotu će protiv Daniela Cormiera (41) braniti pojas prvaka teške kategorije UFC-a. Dok nije na treningu ili u vatrogasnoj postaji, Stipe uživa s obitelji u domu koji je predstavio u 'UFC Embedded'

<p>Još je malo ostalo i do treće borbe između <strong>Stipe Miočića</strong> (27) i <strong>Daniela Cormiera </strong>(41), a oba su borca stigla u Las Vegas gdje će u noći sa subote na nedjelu, odnosno 16. kolovoza ujutro, predvoditi priredbu '<strong>UFC 253</strong>' te će odlučiti tko je najopakiji čovjek na planeti, ali i suvereni vladar teške kategorije UFC-a!</p><p>Prije meča UFC je u svojoj vlog emisiji 'Embedded' predstavio aktere spomenute priredbe, a među njima i Miočića i Cormiera. Stipe je predstavio svoju kuću u kojoj ima 'man cave'. </p><p>- Ne znam kako ga je moj očuh dobio, ali ga je dobio. Pomislio sam 'što ću s tim sandučićem za novine, to nitko ne koristi?' Ali mama je imala dobru ideju. Stavio sam ga u svoju sobu i ona unutra čuva novine sa svim mojim borbama - objasnio je Miočić.</p><p>Prvak se prisjetio i prvog meča koji za njega nije dobro završio. Stipe je u kavezu izgledao dekoncentrirano i kao da nije imao toliku želju kao što je to bilo protiv <strong>Werduma</strong>, <strong>Overeema</strong>, <strong>Dos Santosa</strong> i <strong>Ngannoua</strong>. Postao je otac mjesec dana prije borbe, a zatim ga je Cormier nokautirao krajem prve runde.</p><p>- Mnogo toga se događalo prije prve borbe. Taman sam završio borbu s Ngannouom, došao sam kući i krenuo s kampom. U to je vrijeme moja žena bila trudna. Sve sam to radio i još se pripremao za to da postanem otac i roditelj, bilo je ludo. Nije išlo kako sam planirao, ali što je - tu je. Učite dok ste živi. Borio sam se godinu kasnije i vratio ono što je moje - objasnio je Miočić.</p><p>Američki borac hrvatskih korijena pokazao je i policu na kojoj drži titule i rukavice u kojima ih je osvojio, odnosno obranio, a ima i posebnu dvoranu za treninge. Također, prokomentirao je prošli meč.</p><p>- U drugoj sam borbi krenuo jako sporo, a počeo sam se osjećati bolje u drugoj i trećoj rundi, da bi u četvrtoj napokon počeo pomicati noge, trebalo mi je 18 minuta da pronađem svoj put i pobijedio sam, hvala Bogu - rekao je Miočić i osvrnuo se na borbu koja dolazi:</p><p>- Mislim da je sjajno ispala ova trilogija. Stisnut ću ga i završiti sa pojasom oko struka. Ljudi vole ovo i uzbuđeni su, ne može bolje od toga - rekao je Miočić.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Cq_JpOX28HI" target="_blank">OVDJE</a>, a dio sa Stipom Miočićem kreće od sedme minute.</i></p>