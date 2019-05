Miočić poludio: Cormier je idiot! Nema ga smisla slušati

Nemam pojma što on govori. Nisam bio u nikakvim razgovorima o Brocku. Prvi put sam za situaciju s Brockom saznao prije nego sam se trebao zaputiti prema Octagonu. Vidjeli smo snimku kako dolazi u dvoranu i tada mi je rečeno da ću se boriti protiv njega ukoliko pobijedim. Cormier je idiot! Kaže jednu stvar pa onda nešto drugo. Nema mi smisla više ga uopće slušati. Ne želim se zamarati. Čeka nas borba i to je zapravo jedino što mi je bitno, oštro je rekao Stipe Miočić koji do trenutka prije prve borbe s Danielom Cormierom nije znao kako je u igri i Brock Lesnar.

Foto: YouTube

Izazivač za titulu teške kategorije gostovao je u emisiji kod novinara Ariela Helwanija. Miočić je tu borbu izgubio, a nakon godinu dana dočekao je i priliku za uzvrat. Nije se najbolje snalazio u 'zaoštravanju odnosa' prije prošle borbe, ali sad je krenuo oštro od samog početka. No, kad je saznao za borbu bio je miran i zahvalan.

- Prvobitno sam bio šoku, ali znao sam da će se to jednom morati dogoditi. Morao sam samo biti strpljiv. Menadžer me nazvao u 22:30 i pitao me koliko ga volim. Onda mi je rekao što se dogodilo. Naravno da sam bio sretan i sad idem vratiti svoj pojas. To je sve što sam želio i niti u jednom trenutku nisam izgubio nadu da će se to dogoditi. U međuvremenu sam uživao u životu, ali sad je došlo vrijeme za vratiti se na posao - rekao je Stipe.

Rječnikom profesionalnog hrvanja, mogli bi u ovim prepucavanjima gledati 'heel' Stipu. Bili su u dobrim odnosima, ali očito je 'good guy' Miočiću došao kraj.

Foto: Stringer/Reuters/PIXSELL

- U ovom trenutku me jako iritira. Jednom kaže kako zaslužujem borbu za titulu pa nakon toga da trebam ponovno izgraditi svoj put prema vrhu kao svi ostali. Što on priča? On je kao žena s kojom trebaš otići na večeru, a ne zna što bi jela pa konstantno mijenja mišljenje - oštar je prvi izazivač za titulu.

Prije godinu dana nokautirao ga je DC u prvoj rundi, a Stipe je od samog početka radio nepromišljene stvari i ulazio u klinč bez potrebe, a jedan takav ulazak koštao ga je aperkata kojim je izgubio pojas. Mnogi Stipini navijači to žele zaboraviti, a on još nije pogledao snimku.

- Nisam još niti jednom pogledao prvu borbu. Vjerojatno ću je pogledati da bih vidio što sam napravio krivo. Sjećam se cijele borbe i svega što sam radio. Dogodila se greška, nokautiram sam i to je to. Ovo je sport u kojem se to događa, nisam prvi put zaustavljen na taj način.. Znam što sam napravio krivo i to ću popraviti.

Foto: screenshot/Twitter

Svoju priliku za uzvrat imat će u noći sa 17. na 18. kolovoza u Anaheimu kad će po drugi put imati prilike čuti svoje ime uz glas Brucea Buffera i rečenicu 'and new undisputed UFC heavyweight champion of the world'.

- Nokautirati ću ga, to je ono što želim napraviti i što će se dogoditi. Ne zanima me hoće li se boriti nakon naše borbe, jedino mi je bitno što ću ja napraviti - zaključio je Stipe Miočić.